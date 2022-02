PS4 & PS5: Umfangreicher Sale mit fast 700 Angeboten gestartet

Ein neuer Mittwoch, ein neuer Sale im PlayStation Store. Diesmal erwarten euch mehr als 660 Angebote, die unter dem Label „Planet der Rabatte“ zusammengefasst sind. Nachfolgend haben wir ein paar Highlights aufgelistet. Die komplette Übersicht ist weiter unten verlinkt.

Zu den heute gestarteten Deals gehört das Fußballspiel „FIFA 22“, das sowohl in der PS4- als auch in der PS5-Version vertreten ist. Während die Last-Gen-Fassung von 69,99 auf 18,19 Euro gesenkt wurde, was einem Rabatt in Höhe von 74 Prozent entspricht, sind es beim PS5-Pendant mit einem Rabatt von 50 Prozent 39,99 statt 79,99 Euro.

„Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ fand nach dem Launch zwar nicht nur Fans. Dennoch könnte der eine oder andere Spieler mit dem Kauf liebäugeln. Dank eines 33-Prozent-Rabattes bekommt ihr die Sammlung für 40,19 statt 59,99 Euro. Ebenfalls ist „Resident Evil Village“ im Angebot. Statt 69,99 Euro zahlt ihr im Zuge des Sales nur 27,99 Euro. Dank der Cross-Gen-Unterstützung ist das Spiel sowohl für die PS4 als auch für die PS5 optimiert.

Cyberpunk 2077 im Angebot

„Cyberpunk 2077“ wurde gestern als PS5-Version veröffentlicht, sodass ihr nicht mehr die schwächelnde PS4-Fassung spielen müsst. Solltet ihr den Titel noch gar nicht besitzen, könnt ihr ihn im PlayStation Store momentan für 24,99 statt 49,99 Euro kaufen, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht. Spielbar ist der CD Projekt-Titel im Anschluss sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5. Vor dem Kauf dürft ihr „Cyberpunk 2077“ anhand einer kostenlosen Trial testen. Die „The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition“, ebenfalls von CD Projekt entwickelt, wandert für 9,99 statt 49,99 Euro in euren Besitz.

Falls ihr euch vor dem Launch von „Gran Turismo 7“ mit „F1 2021“ warmfahren und euer eventuell extra angeschafftes Lenkrad testen möchtet, dann bietet der neue Sale im PlayStation Store etwas für euch. Die „F1 2021: Deluxe Edition“ bekommt ihr momentan für 33,99 statt 84,99 Euro. Das „F1 2021: Deluxe-Upgrade-Paket“ ist ebenfalls im Angebot. Hier sind es 9,99 statt 19,99 Euro.

Ein weiteres Angebot des Sales ist „Demon’s Souls“. Für 49,59 statt 79,99 Euro könnt ihr den PS5-Titel in euren Besitz bringen. Für die „Demon’s Souls Digital Deluxe Edition“ werden 69,99 statt 99,99 Euro verlangt.

Frisch auf den Markt gekommen, aber schon im Sale, ist „Rainbow Six Extraction“. Trotz des anfänglichen Budgetpreises von 49,99 Euro erfolgte bereits die erste temporäre Preissenkung auf 37,49 Euro. Die „Rainbow Six Extraction Deluxe Edition“ bekommt ihr für 47,99 statt 59,99 Euro.

Ebenfalls ist die „Deathloop Deluxe Edition“ günstiger zu haben. 53,99 statt 89,99 Euro ergeben einen Rabatt von 40 Prozent. Wollt ihr lediglich eure Standardversion aufrüsten, könnt ihr zum Deluxe Pack greifen, das aktuell 14,99 statt 19,99 Euro kostet.

Returnal, Death Stranding und mehr

Ebenfalls im Angebot sind „Returnal“ für 59,99 statt 79,99 Euro, die „Returnal Digital Deluxe Edition“ für 70,19 statt 89,99 Euro, der „Death Stranding Director’s Cut“ für 39,99 statt 49,99 Euro, die Digital Deluxe-Edition der zuvor genannten Neuauflage für 49,79 statt 59,99 Euro und „Little Nightmares II“ für 20,09 statt 29,99 Euro. Beim zuletzt genannten Titel bezahlen PS Plus-User sogar nur 17,09 Euro.

Das war längst nicht alles: Eine Übersicht über die fast 700 Angebote findet ihr direkt im PlayStation Store in einer umfangreichen Übersicht. Und falls ihr einmal dort seid: Auch die PS Plus-Spiele für Februar 2022 warten weiterhin auf den Download.

Weitere Meldungen zu Playstation Store.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren