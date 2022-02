PS Plus Februar 2022: Freischaltung der „Gratis-Spiele“ erfolgt

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was bedeutet: Ihr könnt die PS Plus-Spiele herunterladen, die Sony für den laufenden Februar angekündigt hat. Die Enthüllung der Games erfolgte schon in der vergangenen Woche.

PS Plus im Februar 2022

Dassetzt sich demnach aus drei Spielen zusammen, wovon eines explizit für die PS5 gedacht ist. Die beiden anderen Games könnt ihr sowohl auf der PS4 als auch über die Abwärtskompatibilität auf der PS5 in Angriff nehmen.

Im Februar erhaltet ihr „EA Sports UFC 4“ (PS4), „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer“ (PS4) und „Planet Coaster: Console Edition“ (PS5). Weitere Eckdaten könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Am 14. August 2020 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 1.6 Punkte

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung (PS4)

Am 9. November 2021 erschienen

Offizieller Preis: 9,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Am 23. Februar 2021 erschienen

Metascore: 81 Punkte

User-Score: 6.7 Punkte

Offizieller Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Die Spiele können im PlayStation Store ab sofort in die PS Plus-Bibliothek gepackt werden, wo sie dauerhaft bleiben. Das heißt, auch nach dem Austausch im kommenden Monat bleiben sie euch erhalten. Starten könnt ihr die PS Plus-Spiele aber nur mit einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Termine für PS Plus im März 2022

Nach wie vor warten viele Spieler auf das im vergangenen Jahr in der Gerüchteküche aufgeflammte Project Spartacus, das PlayStation Plus und PS Now zusammenführen und um weitere Inhalte und Features ergänzen soll. Während die Ankündigung noch aussteht, kann zumindest vermutet werden, dass im März alles beim Alten bleibt.

Das bedeutet: Die PS Plus-Spiele für März werden ebenfalls am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet, was der 1. März 2022 wäre. Mit der Ankündigung ist am Mittwoch der Vorwoche zu rechnen, also am 23. Februar 2022.

Mehr über PlayStatuion Plus erfahren:

PS Plus ist Sonys Premium-Dienst mit zuletzt fast 50 Millionen Mitgliedern. Abonnenten zahlen im Jahr um die 60 Euro und bekommen im Gegenzug nicht nur die monatlich wechselnden PS Plus-Spiele für eine uneingeschränkte Nutzung. Auch gehören der Cloud-Speicher, der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen, Rabatte, besondere Download-Packs und weitere Vorteile zu den Features des Dienstes.

