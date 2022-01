PS Plus im Februar 2022: Diese „Gratis“-Spiele warten auf euch

Auch im Kürze startenden Videospiel-Monat Februar 2022 werden Inhaber einer gültigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft natürlich mit den obligatorischen „Gratis“-Titeln bedacht.

Wie gehabt, kommen sowohl Besitzer einer PlayStation 4 als auch einer PlayStation 5 auf ihre Kosten. Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder Leaks die Überraschung verdarben, mussten sich PlayStation Plus-Nutzer dieses Mal bis zur offiziellen Ankündigung des PlayStation Plus-Line-Ups durch Sony Interactive Entertainment gedulden.

Welche „Gratis“-Titel im Februar 2022 angeboten werden, verrät euch wie gehabt ein Blick auf die folgende Übersicht. Im Detail haben wir es dieses Mal mit „EA Sports UFC 4“, „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer“ und „Planet Coaster: Console Edition“ zu tun.

EA Sports UFC 4 (PS4)

Am 14. August 2020 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 1.6 Punkte

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer (PS4)

Am 9. November 2021 erschienen

Metascore: –

User-Score: –

Offizieller Preis: 9,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Planet Coaster: Console Edition (PS5)

Am 23. Februar 2021 erschienen

Metascore: 81 Punkte

User-Score: 6.7 Punkte

Offizieller Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Freigeschaltet werden die „Gratis“-Spiele für den Monat Februar wie üblich am ersten Dienstag des neuen Monats. In diesem Fall wäre das der 4. Februar 2022. Bis dahin haben Spieler und Spielerinnen, die bisher nicht zugegriffen haben, noch die Möglichkeit, sich die PlayStation Plus-Titel aus dem Januar 2022 zu sichern. Neben dem beliebten Coop-Shooter „Deep Rock Galactic“ wurde PlayStation Plus in Januar 2022 mit dem Rennspiel „DiRT 5“ sowie dem Fighting-Titel „Persona 5 Strikers“ bedacht.

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Abo-Service aus dem Hause Sony Interactive Entertainment. Neben dem Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponente von PS4- und PS5-Titeln bietet der Dienst Abonnenten exklusive Rabatte, Demos, Betas und natürlich die monatlichen Spiele, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können, so lange das eigene Abo aktiv ist.

Während das Monats-Abo von PlayStation Plus zum Preis von 8,99 Euro erhältlich ist, kann eine dreimonatige Mitgliedschaft für 24,99 Euro erworben werden. Das größte Sparpotenzial bietet das Jahres-Abo, das für 59,99 Euro erhältlich ist.

