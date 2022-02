Voice of Cards – The Forsaken Maiden: Ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Voice of Cards - The Forsaken Maiden:

Ab sofort ist "Voice of Cards: The Forsaken Maiden" unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich. Passend zum Release des neuen Stand-Alone-Abenteuers darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Voice of Cards: The Forsaken Maiden" ist ab sofort erhältlich.

Nach der offiziellen Ankündigung vor wenigen Tagen ist „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ ab sofort auch schon für die PlayStation 4, die Switch und den PC beziehungsweise Steam erhältlich.

Laut dem verantwortlichen Publisher Square Enix verfrachtet euch „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ in eine Welt, die von diversen kreativen Köpfen hinter Serien wie „NieR“ oder „Drakengard“ zum Leben erweckt wurde. An der Entwicklung beteiligt waren bekannte Köpfe wie Creative-Director Yoko Taro („NieR“), Music-Director Keiichi Okabe („Drakengard 3“) oder Artist Kimihiko Fujisaka. Im neuesten Ableger der Reihe verschlägt es euch auf die von Mikos beschützte Inselkette, wo ihr vor der Aufgabe steht, sie vor der endgültigen Zerstörung zu bewahren.

In den Mittelpunkt der Handlung rückt die junge Laty, die ihr durch ein rundenbasiertes Abenteuer begleitet, das euch gleichzeitig eine spannende Geschichte erzählen soll. Zur Einstimmung auf den Release von „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ steht ab sofort auch der offizielle Launch-Trailer bereit, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Ergänzend zum Hauptspiel wurde ein DLC-Bundle mit zusätzlichen Werken von Yoko Taro veröffentlicht. Welche Inhalte im Detail warten, verrät euch die folgende Übersicht.

Das Yoko Taro-Paket im Detail

Kleidung der Puppen – Ein zusätzliches Design für die Outfits von Barren, Laty und Rakki

– Ein zusätzliches Design für die Outfits von Barren, Laty und Rakki Emblem der YoRHa-Einheit – Ersetzt das Design auf dem Kartenrücken mit einem YoRHa-Wappen

– Ersetzt das Design auf dem Kartenrücken mit einem YoRHa-Wappen 2B-Spielfigur – Ein von 2B inspiriertes Design für die Spielfigur, die auf der Weltkarte verwendet werden kann

– Ein von 2B inspiriertes Design für die Spielfigur, die auf der Weltkarte verwendet werden kann Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ – Ein Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ und eine Juwelenschatulle

– Ein Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ und eine Juwelenschatulle Maschinenwesen-Tisch – Ein Maschinenwesen-Design für den Spieltisch

– Ein Maschinenwesen-Design für den Spieltisch Jukebox des Widerstands – Damit kann Musik abgespielt werden, die an die Androiden erinnert, die bis zum Tod für die Menschheit kämpften

– Damit kann Musik abgespielt werden, die an die Androiden erinnert, die bis zum Tod für die Menschheit kämpften Pixelkunst-Set – Ändert alle Charakter- und Gegnerillustrationen in den Pixelkunst-Stil

