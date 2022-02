Voice of Cards: The Forsaken Maiden – Ankündigung und Trailer zum Standalone

Überraschende Nachricht für alle Freunde des gepflegten Kartenspiels. Wie Square Enix unlängst mitteilt, wird es ein weiteres Spiel von „Voice of Cards“ geben. „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ soll bereits am 17. Februar für PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC via Steam erscheinen.

Neues Kartenspiel des „Drakengard“- und „Nier“-Schöpfers

Wieder mit von der Partie sind Creative Director Yoko Taro, Komponist Keiichi Okabe sowie Artist Kimihiko Fujisaka. Yoko Taro dürfte den Spielern besonders durch die „Drakengard“- und „Nier“-Spiele bekannt sein.

„Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ erscheint nur knapp vier Monate nach dem ersten Spiel der Reihe, „Voice of Cards: The Isle Dragon Roars“ . Im Erstling macht sich ein selbsternannter Held auf den Weg, um einen kürzlich erwachten Drachen zu töten. Begleitet wird der Held dabei von seinen Gefährten, dem Monster Mar und der Hexe Melanie.

Auch dieses Mal wird die Geschichte komplett durch Karten erzählt. Dabei erinnert das Setting an Tabletop-RPGs oder Pen-and-Paper-Rollenspiele, denn alle Aktionen werden von durch die Stimme eines Erzählers zum Leben erweckt.

Über die Story von „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ ist noch nicht viel bekannt. Laut der Ankündigung können die Spieler eine berührende Geschichte erwarten, die „in einer Welt melancholischer Schönheit“ spielt. Dem Trailer zufolge wird der neueste Teil der „Voice of Cards“-Reihe am Wasser oder auf einer Insel spielen.

Weitere Meldungen zu Square Enix:

Der Protagonist ist ein Jugendlicher, der sich auf eine Reise zur Rettung seiner Insel begibt. Begleitet wird er von dem Mädchen Laty, das daran gescheitert ist, eine Maid zu werden. Der Trailer stellt noch weitere Charaktere vor, die in der Geschichte von „Voice of Cards: The Forsaken Maiden“ eine Rolle spielen werden.

Weitere Meldungen zu Voice of Cards: The Forsaken Maiden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren