PS5: Baldige Ankündigung? Insider spricht über weitere Exklusiv-Titel von Square Enix

Arbeitet Square Enix möglicherweise an weiteren exklusiven oder zumindest zeitexklusiven Titeln für die PlayStation 5? Aktuellen Gerüchten zufolge könnten entsprechende Ankündigungen bereits in den nächsten Monaten erfolgen.

Mit „Final Fantasy XVI“ und „Forspoken“ entstehen beim japanischen Publisher und Entwicklerstudio Square Enix derzeit zwei Rollenspiele, die auf den Konsolen zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Aktuellen Berichten zufolge könnte das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange mit den beiden ambitionierten Projekten noch lange nicht erreicht sein. Stattdessen berichtet der für Videogames Chronicle schreibende Videospiel-Journalist Jordan Middler, dass Square Enix weitere Titel in der Hinterhand hat, die exklusiv oder zeitexklusiv für die PlayStation 5 erscheinen könnten.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus

Abgesehen von der Tatsache, dass die offizielle Enthüllung der besagten Titel schon „bald“ erfolgen soll, nannte Jordan Middler jedoch keine weiteren Details. „Es ist interessant zu sehen, wie Ubisoft in dieser Generation immer mehr auf der Seite der Xbox steht, während Square fest im Lager von Sony zu finden ist. Sogar über das hinaus, was öffentlich bekannt ist“, so Middler weiter. „Dies wird zu einer sehr aufregenden Gen.“

Da sich bisher weder Sony Interactive Entertainment noch Square Enix zu den aktuellen Gerüchten äußern wollten, sollten die Angaben von Jordan Middler erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Neu sind Meldungen dieser Art übrigens nicht. Stattdessen erreichten uns in den vergangenen Monaten gleich mehrfach unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass Sony Interactive Entertainment in dieser Konsolen-Generation verstärkt auf eine enge Zusammenarbeit mit Square Enix setzen möchte.

Warten wir die Entwicklung der kommenden Monate ab.

