Soul Hackers 2: Atlus kündigt Fortsetzung zum 3DS-Rollenspiel an

Mit "Soul Hackers 2" dürfte die heutige Ankündigung von Entwickler und Publisher Atlus ziemlich viele Fans kalt erwischt haben. Wer hat schon mit einem Nachfolger zu dem Rollenspiel gerechnet, dass 1997 in Japan für den Sega Saturn erschien und es erst 2012 zu uns in den Westen schaffte - exklusiv auf dem Nintendo 3DS?

Freunde von japanischen Rollenspielen aufgepasst: Entwickler und Publisher Atlus kündigte in einem heutigen Livestream mit „Soul Hackers 2“ die Fortsetzung zu einem fast vergessenen Rollenspiel an. „Devil Summoner: Soul Hackers“ ist ein Spin-Off der bekannten „Shin Megami Tensei“-Reihe und erschien 1997 in Japan für den Sega Saturn.

Erst 2012 schaffte es Soul Hackers in den Westen und erschien dort exklusiv für den Nintendo 3DS. Es ist also ein doppeltes Wunder, dass die Fortsetzung „Soul Hackers 2“ am 26. August 2022 nicht nur weltweit erscheint, sondern auch auf allen Plattformen – abseits von der Nintendo Switch.

Abgedrehte Rollenspielkost mit Atlus-Anstrich

Wie schon beim Vorgänger erwarten euch rundenbasierte Kämpfe in vertrackten Dungeons sowie eine Reihe von skurrilen Charakteren. Im Mittelpunkt des Spiels stehen dabei Protagonistin Ringo und ihr Team, die zwischen die Fronten eines Dämonenbeschwörer-Krieges geraten und die Welt mit ihren Hacking-Skills vor der Apokalypse retten wollen.

Klingt abgedreht? Dürfte es auch werden. Der typische Atlus-Anstrich samt außergewöhnlichem Style und auffälligem Figuren-Design springt schon im frisch mitgelieferten Trailer ins Auge. Wer jetzt neugierig auf das farbenfrohe Rollenspiel geworden ist: Wir haben das Ankündigungsvideo für euch unten in diesem Artikel eingebettet.

Dass „Soul Hackers 2“ ein Ableger der „Shin Megami Tensei“-Reihe ist, fällt dort auch bereits auf. So nutzt das neue Rollenspiel aus dem Hause Atlus eine Vielzahl Dämonen, die Fans bereits aus „Shin Megami Tensei 5“ oder dem extrem populären Spin-Off „Persona 5“ kennen. Trotz dem deutlichen japanischen Flair wird das Spiel neben einer japanischen auch eine englische Synchro bieten, Untertitel gibt es aber auch auf Deutsch.

In Sachen Optik und Designelementen erinnert „Soul Hackers 2“ jedenfalls mehr an die luftigere „Persona“-Reihe, als an den grimmig-ernsten „Shin Megami Tensei“-Urvater. In welche Fußstapfen das Rollenspiel dann letztendlich wirklich schlüpft, erfahren wir ab dem 26. August 2022, wenn „Soul Hackers 2“ für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series sowie den PC erscheint.

Weitere Meldungen zu Soul Hackers 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren