Dying Light 2: Patch 1.06 mit Death-Loop-Fix für PS4 und PS5 zum Download

Für „Dying Light 2“ wurde das Update 1.06 veröffentlicht, das eine Reihe von Änderungen vornimmt, die auf dem Feedback der Spieler basieren. Es beseitigt Fehler und fügt praktische neue Funktionen hinzu.

Der interessanteste Punkt dürfte für viele Spieler sein, dass der Death-Loop-Fehler endlich der Vergangenheit angehören sollte. Zudem wurden ein Backup-Save-System eingeführt und Audioprobleme auf der PS4 behoben. Ebenfalls könntet ihr nach der Installation des Updates 1.06 von „Dying Light 2“ eine verbesserte Stabilität beobachten. Ergänzend wurde am System der Schnellreisen Hand angelegt.

Dying Light 2 Update 1.06 Patchnotes

Das Death-Loop-Problem wurde behoben. Neue Fälle sollten nicht mehr auftauchen und die alten sollten behoben sein.

Es wurde ein Backup-Save-System hinzugefügt, mit dem ihr euren Spielfortschritt (einschließlich eures Inventars) bis zum letzten funktionierenden Story-Speicherpunkt zurücksetzen könnt.

Einige Audioprobleme auf der PlayStation 4 wurden behoben.

Schnellreise behoben. Funktioniert jetzt wie vorgesehen, nachdem die Hauptstory beendet wurde.

Verbesserungen in Bezug auf die Stabilität wurden hinzugefügt.

Das „Dying Light 2“-Update 1.06 wurde schon gestern Abend für die beiden PlayStation-Systeme PS4 und PS5 veröffentlicht. Ebenfalls erfolgte inzwischen die. Der PC war als erstes an der Reihe.

Techland scheint die einzelnen Plattformen unterschiedlich zu behandeln, da PC-Updates viel schneller eintreffen. Bei den Konsolen dauert es aufgrund des Genehmigungsprozesses allerdings bei vielen Spielen etwas länger.

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. In den vergangenen Tagen folgten die ersten Download-Drops. Mehr zur Techland-Produktion und zu den Erweiterungen erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

