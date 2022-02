Enclave HD: Der RPG-Klassiker kehrt im Sommer 2022 zurück

Eigentlich sollte die technisch überarbeitete Neuauflage „Enclave HD“ bereits im vergangenen Herbst für die Konsolen und den PC veröffentlicht werden. Aus diesem Vorhaben wurde bekanntermaßen nichts.

Nachdem bisher unklar war, wie groß die Verschiebung im Endeffekt ausfallen wird, sorgten die Verantwortlichen von Ziggurat Interactive und die Starbreeze Studios diesbezüglich nun für Klarheit. Wie zum Abschluss der Woche bekannt gegeben wurde, ist „Enclave HD“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im Sommer 2022 vorgesehen. Versorgt werden die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch. Dank der Unterstützung der Abwärtskompatibilität kann „Enclave HD“ zudem auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S gespielt werden.

Ein Rollenspiel-Klassiker feiert sein Comeback

„Enclave“ wurde im Jahr 2002 zunächst für die originale Xbox veröffentlicht und erschien zu einem späteren Zeitpunkt zudem für den PC und Nintendos Wii. Spielerisch haben wir es hier mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das euch in eine gefährliche Welt entführt, in der mehr als 25 Missionen darauf warten, von euch gemeistert zu werden. Versprochen werden zudem anspruchsvolle Scharmützel und knackige Bosskämpfe. Drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und zwölf Charakterklassen sollen dafür sorgen, dass sich das Rollenspiel an eine möglichst breite Zielgruppe richtet.

„Enclave ist ein Third-Person-Action-Rollenspiel mit intensiven mittelalterlichen Kämpfen, einem epischen Soundtrack und zwei separaten Story-getriebenen Kampagnen, in denen der Spieler für die Mächte des Lichts oder der Dunkelheit kämpft. Jede Fraktion bietet sechs verschiedene Charakteroptionen wie Ritter, Zauberer, und Druiden auf der Seite des Lichts oder Diener der Dunkelheit wie Berserker, Assassinen und Goblins. Setze Schwerter, Magie und Bögen ein, um Krieg gegen deine Feinde zu führen und über Celenheims Zukunft zu entscheiden“, so die offizielle Beschreibung.

Einen konkreten Termin bekam „Enclave HD“ bisher nicht spendiert. Auch handfeste Gameplay-Szenen lassen weiter auf sich warten.

