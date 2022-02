House Flipper 2: Nachfolger zum Renovierungs-Simulator angekündigt – Erster Trailer

Wie der Publisher PlayWay bekannt gab, wird derzeit an "House Flipper 2" gearbeitet. Abgesehen von der Tatsache, dass der Nachfolger zum Überraschungshit 2023 erscheinen wird, wurden bisher jedoch keine weiteren Details genannt.

"House Flipper 2" befindet sich in Arbeit.

Zum Abschluss der Woche zauberten die Verantwortlichen des auf Indie-Produktionen spezialisierten Publishers PlayWay eine weitere Ankündigung aus dem Hut.

Wie das Unternehmen bekannt gab, arbeiten die Entwickler von Frozen District aktuell an einem Nachfolger zum Überraschungshit „House Flipper“. „House Flipper“ erschien im Jahr 2018 zunächst für den PC und etwas später auch für die Konsolen. Trotz allenfalls solider Wertungen kam der Indie-Titel bei den Spielern sehr gut an und verkaufte sich gut genug, um einen Nachfolger zu rechtfertigen. Abgesehen von der Tatsache, dass „House Flipper 2“ im Laufe des Jahres 2023 für nicht genannte Plattformen erscheinen wird, wurden bisher keine konkreten Details zum Nachfolger genannt.

Renoviert Häuser und steigert deren Wert

Wir können aber wohl davon ausgehen, dass sich „House Flipper 2“ spielerisch an seinem erfolgreichen Vorgänger orientieren wird. In „House Flipper“ bestand das Ziel darin, zerstörte oder heruntergekommene Häuser zu erwerben, diese mit entsprechenden Renovierungen wieder auf Vordermann zu bringen und die Häuser anschließend mit Gewinn zu verkaufen. Mit laufender Spielzeit erhaltet ihr bessere Tools und Werkzeuge, die zu noch besseren Ergebnissen führen.

„Du musst dir hier zuerst einen Namen machen, bevor du deine erste Immobilie kaufen kannst. Aber mach dir keine Sorgen, denn zum Glück gibt es hier mehr Arbeit als genug! Nimm Jobangebote von Einwohnern in der Umgebung an – Reinigungen, Wände anstreichen, Heizungen, Duschen und Klimaanlagen installieren oder sogar ganze Immobilien möblieren! Sobald die dankbaren Kunden deine zuverlässige Arbeit bezahlt haben, kannst du dir ein eigenes Haus kaufen“, so die offizielle Beschreibung des ersten Teils weiter.

Anbei der Trailer zur offiziellen Ankündigung von „House Flipper 2“.

