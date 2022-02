Young Souls: Erscheinungstermin des 2D-Brawlers bekannt

Der Indie-Entwickler 1P2P Studio teilte heute mit, wann „Young Souls“ herauskommt. Am 10. März erscheint der 2D-Brawler für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Gleichzeitig berichtet der Co-Founder Jérôme Fait ein wenig über die Entwicklung. Die Intention hinter diesem Spiel war nicht weniger, als das „ideale Beat’em Up“-Spiel“ zu erschaffen. Er und der andere Studio-Gründer sind nämlich große Fans von klassischen 2D-Brawlern.

Ein klassisches Beat ‚em Up mit RPG-Elementen

Bei ihrem Projekt haben sie allerdings mehrere RPG-Elemente eingebaut. Der genre-typische Levelaufstieg wird dafür sorgen, dass ihr in regelmäßigen Abständen eure Werte verbessert. Ausrüstungsteile spielen ebenfalls eine Rolle, die ihr in den verschiedenen Dungeons finden werdet. Damit lassen sich eure Werte weiter verbessern und zusätzlich nützliche Vorteile in Anspruch nehmen. Außerdem könnt ihr die Teile eurer Ausrüstung verbessern, indem ihr einen Goblin-Markt aufsucht.

Das System hinter der Charakterentwicklung ermöglicht euch jederzeit, zwischen den zwei Spielfiguren und deren Ausrüstung zu wechseln. Probiert aus, ob ihr lieber mit einem wendigen Fernkampf-Magier oder einem brachialen Söldner spielt. Wenn ihr an einer bestimmten Stelle nicht weiterkommt, solltet ihr einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Den Entwicklern war das Aussehen der Charakter-Outfits wichtig. Deshalb haben sie die Ausrüstung so unterschiedlich wie nur möglich gestaltet. Zum Einsatz kommen hierfür zwei separate Systeme, mit denen ihr das Outfit optisch anpassen beziehungsweise die Kampfausrüstung bearbeiten könnt. So könnt ihr eine kriegerische Rüstung mit modernen Kleidungsstücken kombinieren.

