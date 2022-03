WWE 2K22: 2K hat die vollständige Kaderliste enthüllt

Auch Edge wird in "WWE 2K22" in den Ring steigen.

In der kommenden Woche werden Wrestlingfans nach über zwei Jahren Pause zurück ins Seilgeviert steigen können. Mit „WWE 2K22“ werden 2K Sports und Visucal Concepts mit „WWE 2K22“ den neuesten Ableger der Hauptreihe auf den Markt bringen. Damit man bereits weiß, welche WWE-Superstars im neuesten Teil spielbar sein werden, haben die Verantwortlichen eine vollständige Liste inklusive den entsprechenden Charakterstärken bereitgestellt.

Now, then, forever

Neben bekannten aktuellen Wrestlern wie Roman Reigns, Brock Lesnar, Randy Orton und Coverstar Rey Mysterio tauchen auch einige Legenden auf. Darunter finden sich Stone Cold Steve Austin, The Rock, Triple H, Rowdy Roddy Piper, Hulk Hogan oder auch Eddie Guerrero. Jedoch könnten die Spieler auch ein mulmiges Gefühl bekommen, wenn sie auch einige mittlerweile entlassene Namen auf der Liste finden.

Unter anderem kann man weiterhin mit dem deutschen Wrestler Alexander Wolfe kämpfen, während auch der jüngst entlassene Cesaro weiterhin im Spiel verweilen wird. Andere Namen reichen von Nia Jax über Jeff Hardy bis hin zu Samoa Joe. Dafür scheint WALTER noch nicht seinen neuen Namen GUNTER erhalten zu haben. Doch schaut euch die vollständige Liste aller 171 Superstars lieber selbst an:

AJ Styles: 91

Akira Tozawa: 75

Alexa Bliss: 84

Alexander Wolfe: 77

André the Giant: 88

Angel Garza: 79

Angelo Dawkins: 80

Apollo Crews: 81

Ariya Daivari: 70

Asuka: 90

Austin Theory: 80

Batista: 88

Bayley: 88

Becky Lynch: 92

Beth Phoenix: 87

Bianca Belair: 87

Big Boss Man: 81

Big E: 87

Billie Kay: 77

Bobby Lashley: 91

Booker T: 88

Braun Strowman: 90

Bret “The Hitman” Hart: 91

Brock Lesnar: 94

Cameron Grimes: 79

Candice LeRae: 77

Carmella: 79

Cedric Alexander: 76

Cesaro: 84

Chad Gable: 76

Charlotte Flair: 90

Chyna: 87

Dakota Kai: 79

Damian Priest: 84

Dana Brooke: 74

Danny Burch: 77

Demon Finn Bálor: 90

Dexter Lumis: 79

Diesel: 87

Dolph Ziggler: 82

Dominik Mysterio: 79

Drew Gulak: 79

Drew McIntyre: 91

Eddie Guerrero: 90

Edge: 91

Elias: 75

Ember Moon: 81

Eric Bischoff (nWo 4-Life Edition): 69

Erik: 80

Faarooq: 88

Fabian Aichner: 80

Fandango: 77

Finn Bálor: 87

Goldberg: 88

Gran Metalik: 79

Happy Corbin: 81

Hollywood Hogan (nWo 4-Life Edition): 92

Hulk Hogan: 91

Humberto Carrillo: 77

Io Shirai: 82

Isaiah “Swerve” Scott: 80

Ivar: 81

Jake “The Snake” Roberts: 85

JBL: 88

Jeff Hardy: 85

Jerry “The King” Lawler: 86

Jey Uso: 85

Jim “The Anvil” Neidhart: 86

Jimmy Uso: 85

Jinder Mahal: 77

Joaquin Wilde: 79

John Cena: 92

John Morrison: 80

Johnny Gargano: 82

Jordan Devlin: 79

Kalisto: 74

Kane: 82

Karrion Kross: 84

Kay Lee Ray: 81

Keith Lee: 80

Kevin Nash (nWo 4-Life Edition): 90

Kevin Owens: 85

Kofi Kingston: 88

Kushida: 79

Kyle O’Reilly: 81

Lacey Evans: 81

Lana: 71

Lince Dorado: 75

Liv Morgan: 77

MACE: 76

‘Macho Man’ Randy Savage: 88

Mandy Rose: 80

Mansoor: 80

Marcel Barthel: 79

Maryse: 79

Mia Yim: 79

Mickie James: 81

“Million Dollar Man” Ted DiBiase: 85

Montez Ford: 82

Mr. McMahon: 76

Murphy: 77

Mustafa Ali: 77

MVP: 80

Naomi: 79

Natalya: 84

Nia Jax: 82

Nikki A.S.H.: 82

Oney Lorcan: 76

Otis: 77

Papa Shango: 79

Pete Dunne: 81

Peyton Royce: 79

R-Truth: 77

Randy Orton: 88

Raquel González: 81

Raul Mendoza: 79

Razor Ramon: 84

Reckoning: 76

Rey Mysterio: 90

Rhea Ripley: 86

Ric Flair: 88

Ricochet: 82

Riddle: 85

Road Dogg Jesse James: 85

Robert Roode: 81

Roderick Strong: 80

Roman Reigns: 95

Rowdy Roddy Piper: 85

Sami Zayn: 80

Samoa Joe: 86

Santos Escobar: 81

Sasha Banks: 88

Scott Hall (nWo 4-Life Edition): 90

Seth Rollins: 91

Shane McMahon: 79

Shawn Michaels: 88

Shayna Baszler: 84

Sheamus: 85

Shelton Benjamin: 81

Shinsuke Nakamura: 88

Shotzi: 77

Slapjack: 71

‚Stone Cold‘ Steve Austin: 92

Sonya Deville: 77

Stephanie McMahon: 77

Syxx (nWo 4-Life Edition): 88

T-Bar: 76

Tamina: 75

Tegan Nox: 79

The Brian Kendrick: 74

The Miz: 86

The Rock: 93

Timothy Thatcher: 80

Titus O’Neil: 76

Tommaso Ciampa: 84

Toni Storm: 80

Trent Seven: 77

Triple H: 91

Trish Stratus: 88

Tucker: 71

Tyler Bate: 82

Tyler Breeze: 77

Ultimate Warrior: 88

Undertaker: 90

Undertaker – Ministry of Darkness (Undertaker Immortal Pack): 93

Undertaker – Phantom Mask (Undertaker Immortal Pack): 88

Undertaker – Boneyard Match (Undertaker Immortal Pack): 91

WALTER: 86

William Regal: 85

X-Pac: 85

Xavier Woods: 86

„WWE 2K22“ erscheint am 11. März 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

Quelle: WCCFtech

Weitere Meldungen zu WWE 2K22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren