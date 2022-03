Hitman 3: März-Roadmap vorgestellt – neue Verträge und Verbesserungen kommen

In diesem Monat werden im Agenten-Abenteuer „Hitman 3“ gleich mehrere neue Inhalte eingeführt. Die erste Neuerung ist bereits jetzt verfügbar: Für jedes Spiel der Trilogie gibt es einen Arcade-Vertrag. Nur eine davon müsst ihr abschließen, um das Sturmgewehr AR552 Tactical freizuschalten.

Missionsbriefing ist zurück

Auch einige Änderungen werdet ihr schon heute bemerken. Zum Beispiel haben die Entwickler das Missionsbriefing für alle Missionen der Arcade-Aufträge wieder eingeführt und mehrere Komplikationen entfernt. Weitere Änderungen in dieser Hinsicht folgen bald.

Weiter geht es dann am 11. März. An diesem Tag erwartet euch das dritte Elusive Target, wofür es euch abermals nach Dartmoor verschlägt. Zehn Tage werdet ihr Zeit haben, um „den Sammler“ zu eliminieren. Sechs Tage später folgt die Unterstützung für den Patient Zero Contracts Mode. Damit bezieht sich IO Interactive auf Karten des ersten „World of Assassination“-Ablegers. Sowohl Sapienza als auch Hokkaido sollen hinzugefügt und die vorhandenen Maps aktualisiert werden. Zudem kommt für jede Patient Zero-Mission ein Bonus-Vertrag hinzu.

Die letzte Neuerung ist für den 24. März geplant. Genau wie heute werden an diesem Tag mehrere Verträge für Elusive Target Arcade eingeführt. Sobald ihr einen Vertrag davon erfolgreich abgeschlossen habt, erhaltet ihr als Belohnung die HWK21 Covert-Pistole.

„Hitman 3“ wurde am 20. Januar 2021 für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC veröffentlicht.

Quelle: IO Interactive

