The Legend of Heroes – Trails from Zero: Trailer & Releasetermin zum RPG veröffentlicht

The Legend of Heroes - Trails from Zero:

Ab sofort steht nicht nur ein frischer Trailer zur Geschichte von "The Legend of Heroes: Trails from Zero" bereit. Darüber hinaus wurde der hiesige Releasetermin des Japano-Rollenspiels bekannt gegeben.

Im Juni des vergangenen Jahres kündigten die Verantwortlichen von NIS America gleich vier Ableger der mittlerweile auch im Westen beliebten Rollenspielserie „The Legend of“ für den hiesigen Markt an.

Darunter „The Legend of Heroes: Trails from Zero“, das sich heute in einem frisch veröffentlichten Trailer zeigt, in dem etwas näher auf die Geschichte des Japano-Rollenspiels eingegangen wird. Gleichzeitig bestätigte NIS America den Releasetermin für den Westen und gab bekannt, dass „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ hierzulande ab dem 22. September 2022 für den PC, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein.

Japanische Dialoge mit englischen Untertiteln

Auch wenn die Serie im Westen mittlerweile mehr Spieler anspricht als noch vor ein zwei Jahren, haben wir es hier immer noch mit einem Nischentitel zu tun. Daher wird „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ im Westen lediglich mit einer japanischen Sprachausgabe und englischen Bildschirmtexten veröffentlichte. Mit einer deutschen Lokalisierung solltet ihr als nicht rechnen. „The Legend of Heroes: Trails from Zero“ fand seine Ursprünge auf der PlayStation Portable und wurde ursprünglich im Jahr 2010 für Sonys Handheld veröffentlicht.

Weitere Meldungen zum Thema:

Erzählt wird die Geschichte des unfreiwilligen Helden Lloyd Bannings, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, um dort in die Fußstapfen seines verstorbenen Bruders zu treten und dem „Crossbell Police Department“ beizutreten. Innerhalb kürzester Zeit steigt er dabei in die „Special Support Section“ auf.

Diese Einheit ist auf ungewöhnliche Aufträge spezialisiert und hat sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, Menschen in Not zu helfen.

Weitere Meldungen zu The Legend of Heroes: Trails from Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren