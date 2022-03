State of Play: Showcase im März mit gekaufter Konami-IP?

State of Play:

Die Gerüchte, dass im März eine neue State of Play-Show ausgestrahlt wird, verdichten sich. Zudem möchte ein Insider erfahren haben, dass sich Sony eine populäre Konami-IP schnappen konnte.

Sony Interactive Entertainment wird jüngsten Berichten zufolge noch in diesem Monat eine neue „State of Play“-Show veranstalten. Das ließ sich Game Reactor von nicht näher genannten Quellen bestätigen.

Nachdem zuvor berichtet wurde, dass die State of Play-Show bereits für diese Woche geplant war, scheint es aufgrund der aktuellen Ereignisse zu einer Verschiebung gekommen zu sein.

„Einige Entwickler, die ihre Spiele in der Show vorstellen werden, und sogar einige der PlayStation Studios haben darum gebeten, die Show zu verschieben, weil sie das Rampenlicht nicht von den schrecklichen Ereignissen ablenken wollen, die gerade passieren“, heißt es in der Publikation.

Angeblich habe dies zu Gesprächen über eine Verschiebung um ein oder zwei Wochen geführt. Doch laut Game Reactor klingt es so, dass die Spieler noch vor Ende März „einige sehr spannende Ankündigungen von PlayStation und seinen Partnern bekommen werden“.

Über die Inhalte wurden keine Details mitgeteilt. Allerdings geistern Spekulationen rund um Sonys Pläne durch das Internet. Gerüchten zufolge plant der Plattformbetreiber eine umfassende Überarbeitung des Abonnementangebots.

So soll PlayStations Game Pass-Konkurrent „Project Spartacus“ kurz vor der Markteinführung stehen. Über die drei Stufen konnten PLAY3.DE-Leser in einer vorangegangenen Meldung abstimmen.

Hat Sony eine beliebte Konami-IP gekauft?

Am Wochenende keimte ein weiteres Gerücht auf. So behauptet ein Twitter-Insider, dass Sony eine beliebte Konami-IP übernommen hat.

„PlayStation hat heimlich die Rechte an einer sehr beliebten Konami-IP erworben. Gerüchten zufolge soll es sich dabei um das Spiel handeln, auf das ich mich in meinem früheren Leak bezog. Weitere Infos nächste Woche“, so der Insider.

Ähnliche Gerüchte hörten wir in den vergangenen Wochen und Monaten häufiger, sodass die Worte des Insiders skeptisch betrachtet werden sollten. Doch sollte an diesem Gerücht etwas dran sein, würden viele PlayStation-Spieler wahrscheinlich auf „Silent Hill“ hoffen.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Auf Reddit sind viele User der Meinung, dass die Aussagen des Insiders ziemlich zweifelhaft sind. Einer schrieb zum Beispiel: „Seit 2020 gibt es Gerüchte über Silent Hill und MGS, die von Sony entwickelt werden. Und nichts ist jemals daraus geworden und nichts wird jemals daraus werden. Konami schert sich einen Dreck um ihre IPs oder die Fans.“

Eine Wortmeldung von Sony oder Konami gibt es nicht. Doch vielleicht folgt in der kommenden State of Play-Show eine Überraschung.

Weitere Meldungen zu Sony, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren