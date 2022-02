Silent Hill: Konami ließ offizielle Domain auslaufen – Ein Scherzkeks griff zu

In den vergangenen Monaten wurde der japanische Publisher Konami immer wieder mit einem möglichen Comeback der „Silent Hill“-Reihe in Verbindung gebracht. Zum Start in die neue Woche macht das Unternehmen aber vor allem mit einem Fauxpas von sich reden, der Konami in dieser Form nicht zum ersten Mal unterläuft.

So versäumte es Konami bereits im Dezember 2019, den Schutz der offiziellen „Silent Hill“-Domain zu erneuern. Allerdings hatte seinerzeit niemand Interesse daran, die zwischenzeitlich frei gewordene und 9.835 US-Dollar teure Domain zu erwerben. Im aktuellen Fall lief die Sache jedoch ein wenig anders. Erneut aktualisierte Konami den Schutz an der Domain „Silenthill.com“ nicht. Ein Scherzkeks nutzte die sich bietende Gelegenheit, entschloss sich dazu, die offizielle Domain der „Silent Hill“-Reihe zu erwerben und diese mit dem Titel „Er war zuerst da“ zu versehen.

Wie geht es mit der Silent Hill-Reihe weiter?

Darüber hinaus band er den Schnappschuss eines Tweets ein, der von Masahiro Ito, einem der kreativen Köpfe hinter „Silent Hill 2“, vor wenigen Tagen abgesetzt wurde. In dem besagten Tweet ließ sich Ito wie folgt aus: „Ich wünschte, ich hätte diesen verdammten Pyramid Head niemals entworfen.“ Näher ins Detail ging Ito diesbezüglich zwar nicht. Es wird allerdings spekuliert, dass Ito die ungeheure Popularität von Pyramid Head, die zu diversen Auftritten in anderen Spielen und Medien führte, irgendwann zu viel wurde.

Wie es mit der „Silent Hill“-Reihe weitergehen wird, steht weiterhin in den Sternen. Im vergangenen Jahr machten immer wieder Berichte über eine mögliche Rückkehr der Kult-Serie die Runde. So berichteten gleich mehrere Quellen über einen Reboot von „Silent Hill“, der sich bei den „Death Stranding“-Machern von Kojima Productions in Entwicklung befinden soll. Darüber hinaus war von einem zweiten Projekt in Form eines Adventures die Rede.

Konami selbst wollte die Gerüchte um die Rückkehr der „Silent Hill“-Reihe bisher weder bestätigen noch dementieren.

