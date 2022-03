Umfrage: Setzt sich das Cloud-Gaming durch, während Konsolen verschwinden?

Was haltet ihr vom Cloud-Gaming? Und wird es die klassischen Konsolen in zehn Jahren noch geben? In unserer neusten Wochenendumfrage könnt ihr eure Meinung hinterlassen.

Der Branchenanalyst Michael Pachter sorgte in dieser Woche für eine recht kontroverse Aussage. Er sieht das Ende von PlayStation und glaubt, dass es diese Plattform in zehn Jahren nicht mehr geben wird – zumindest nicht so, wie wir sie aktuell kennen.

Als Begründung gab der Analyst an, dass Sony nicht über die First-Party-Studios verfügt, um mit dem Game Pass konkurrieren zu können. Der Backkatalog, den Microsoft haben wird, sobald Activision Blizzard final übernommen wurde, sei zu groß.

Microsofts Ziele wiederum sind bekannt: Das Unternehmen möchte Milliarden Spieler ansprechen, was mit Konsolen allein nicht einmal ansatzweise zu erreichen wäre. An dieser Stelle kommen die Cloud-Dienste ins Spiel, über die Videospiele via Streaming auf unzählige Endgeräte übertragen werden können. Konsolen wären damit überflüssig.

Setzt sich das Cloud-Gaming durch?

Doch wie seht ihr die Zukunft des Gamings? Wird sich das Streaming durchsetzen? Und falls ja: Würdet ihr euch mit der neuen Technologie arrangieren oder lieber auf Videospiele verzichten? Diesmal könnt ihr bis zu zwei Stimmen abgeben.

Was haltet ihr vom Cloud-Gaming? Das Cloud-Gaming ist die Zukunft des Gamings und ich freue mich

Das Cloud-Gaming wird sich in absehbarer Zeit nicht durchsetzen

Notgedrungen werde ich es nutzen, wenn sich Cloud-Gaming durchsetzt

Sollte das Cloud-Gaming zum Standard werden, höre ich mit dem Gaming auf Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Das Cloud-Gaming wird sich in absehbarer Zeit nicht durchsetzen 42%, 34 votes 34 votes 42% 34 votes - 42% of all votes

Sollte das Cloud-Gaming zum Standard werden, höre ich mit dem Gaming auf 27%, 22 votes 22 votes 27% 22 votes - 27% of all votes

Notgedrungen werde ich es nutzen, wenn sich Cloud-Gaming durchsetzt 21%, 17 votes 17 votes 21% 17 votes - 21% of all votes

Das Cloud-Gaming ist die Zukunft des Gamings und ich freue mich 10%, 8 votes 8 votes 10% 8 votes - 10% of all votes Abstimmungen insgesamt: 81 Voters: 76 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Das Cloud-Gaming ist die Zukunft des Gamings und ich freue mich

Das Cloud-Gaming wird sich in absehbarer Zeit nicht durchsetzen

Notgedrungen werde ich es nutzen, wenn sich Cloud-Gaming durchsetzt

Sollte das Cloud-Gaming zum Standard werden, höre ich mit dem Gaming auf × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Wie erwähnt könnten Konsolen auf kurz oder lang überflüssig werden. Wenn ihr zehn Jahre in die Zukunft schaut: Wird es Konsolen, wie wir sie heute kennen, in einem Jahrzehnt noch mit der aktuellen Verbreitung geben?

Wird es in 10 Jahren noch Konsolen geben? Ja, sie werden weiterhin die bevorzugte Spieleplattform sein

Ja, aber die Relevanz nimmt deutlich ab

Kaum, Konsolen spielen in 10 Jahren keine nennenswerte Rolle mehr

Nein, Konsolen werden in 10 Jahren nicht mehr produziert Ergebnisse Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Ja, sie werden weiterhin die bevorzugte Spieleplattform sein 68%, 32 votes 32 votes 68% 32 votes - 68% of all votes

Ja, aber die Relevanz nimmt deutlich ab 26%, 12 votes 12 votes 26% 12 votes - 26% of all votes

Kaum, Konsolen spielen in 10 Jahren keine nennenswerte Rolle mehr 4%, 2 votes 2 votes 4% 2 votes - 4% of all votes

Nein, Konsolen werden in 10 Jahren nicht mehr produziert 2%, 1 vote 1 vote 2% 1 vote - 2% of all votes Abstimmungen insgesamt: 47 × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ja, sie werden weiterhin die bevorzugte Spieleplattform sein

Ja, aber die Relevanz nimmt deutlich ab

Kaum, Konsolen spielen in 10 Jahren keine nennenswerte Rolle mehr

Nein, Konsolen werden in 10 Jahren nicht mehr produziert × Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Von deiner IP-Adresse wurde bereits abgestimmt. Ergebnisse

Eure Meinung könnt ihr wie gewohnt in den Kommentaren begründen. Wir bedanken uns für die Teilnahme.

Weitere Meldungen zu Umfrage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren