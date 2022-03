The Quarry: Neues Horror-Projekt von Supermassive Games wird morgen enthüllt – Teaser

The Quarry:

Supermassive Games präsentiert morgen ein neues Horrorspiel. Was euch ungefähr erwartet, verrät ein erster Teaser.

Im Februar berichteten wir, dass Supermassive Games mit „The Quarry“ eine neue Marke angemeldet hat. Jetzt steht die Präsentation bevor: Am morgigen Donnerstag um 17 Uhr nach deutscher Zeit wird das Projekt vorgestellt. Als Publisher agiert das US-amerikanische Vertriebslabel 2K Games.

Laut den Entwicklern handelt es sich um „ein völlig neues Horror-Erlebnis„. Schon im Sommer soll das Horrorspiel auf den Markt kommen. Welche Plattformen bedient werden, erfahren wir vermutlich morgen.

Supermassive Games ist vor allem für das gelobte „Until Dawn“ und die „The Dark Pictures“-Ableger bekannt. In all diesen Horrorspielen steuert ihr verschiedene Protagonisten, mit denen ihr wegweisende Entscheidungen treffen müsst. Ihr entscheidet damit, wer überlebt und wer frühzeitig ins Gras beißt. Auch Quick-Time-Events spielen eine Rolle. Ob der Entwickler mit „The Quarry“ die gleiche Richtung einschlägt oder sich an neuen Gameplay-Elementen probiert, sehen wir bei der Präsentation.

Darüber hinaus scheint das britische Studio mit weiteren Projekten beschäftigt zu sein. So meinte der Branchenanalyst Roberto Sorreno, dass bei Supermassive Games an gleich mehreren PS5-Spielen gearbeitet wird.

Erster Teaser gibt einen Ausblick

„Was dich nicht umbringt, macht dich stärker„, heißt es im offiziellen Twitter-Beitrag. Der Tweet enthält einen 51-sekündigen Teaser, der euch einen ersten Eindruck verschafft. Schaut euch das kurze Video jetzt an:

https://twitter.com/SuperMGames/status/1504125344231604224?s=20&t=fnsccxM-GrZqQjhLzTfs6w

