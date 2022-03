DNF Duel: Ghostblade als nächster Kämpfer vorgestellt

Im kommenden Sommer möchten der Publisher Nexon sowie die Entwicklerstudios Neople, Arc System Works und Fighting das Kampfspiel „DNF Duel“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC veröffentlichen. Nachdem man vor einigen Monaten bereits eine offene Beta veranstaltete und zahlreiche Kämpfer wie Crusader, Kunoichi, Vanguard oder auch Dragon Knight vorstellte, präsentiert man uns heute den nächsten Recken.

Ein geisterhafter Kämpfer

Demnach werden die Spieler auch mit Ghostblade in den Kampf ziehen können. Dabei handelt es sich um einen unheimlicheren Charakter, der mit einem Geist an seiner Seite kämpft. In einem ersten Trailer kann man bereits einen Eindruck von Ghostblade erhalten.

Mit „DNF Duel“ bekommen die Spieler eine Adaption des erfolgreichen Online-Rollenspiels „Dungeon Fighter Online“ geboten, in dem zum Launch zehn unterschiedliche Charaktere verfügbar sein sollen. Allesamt werden unterschiedliche Kampfstile nutzen, die auf den Charakterklassen aus der Vorlage basieren. Somit sollte für jeden Spieler etwas dabei sein.

Einen konkreten Erscheinungstermin haben die Verantwortlichen bisher nicht mitgeteilt. Sobald entsprechende Details enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man sich in unserer Themenübersicht noch einmal die bisherigen Nachrichten durchlesen.

