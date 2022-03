The Quarry: Warum das Horrorspiel kein Bestandteil der The Dark Pictures-Reihe ist

Den gestrigen Donnerstag nutzte Supermassive Games dazu, einen neuen Horror-Ableger vorzustellen. Warum "The Quarry" jedoch kein Bestandteil der "The Dark Pictures"-Anthologie ist, erklärte der zuständige Director gegenüber IGN.

"The Quarry" kommt in drei Monaten heraus.

Das nächste interaktive Horrorspiel von Supermassive Games heißt „The Quarry“. Im Gegensatz zu „House of Ashes“ aus dem vergangenen Jahr gehört dieser Ableger jedoch nicht zur „The Dark Pictures“-Sammlung. Obwohl es sich dabei vom Prinzip her um das gleiche Spielerlebnis handelt. In einem Gespräch mit IGN erklärte Director Will Byles, warum das so ist.

Ein ausgedehnter Teenie-Slasher

Seiner Erklärung zufolge orientiert sich „The Quarry“ schlichtweg mehr an „Until Dawn“. Zu erwarten ist demnach ein etwas längerer Teenie-Slasher, der sich an klassischen Horrorfilmen orientiert. Bei der Anthologie hingegen habe man viel mehr Freiheiten und kann verschiedene Genres miteinander verknüpfen. So zeichnete sich der letzte Ableger durch einen stark erhöhten Action-Anteil aus.

Byles erklärt den Unterschied folgendermaßen: „Es ist viel leichter. Es hat viel von diesem seltsamen selbstreferenziellen Ding wie Scream, wo wir alle die Regeln kennen, und die Regeln sind ‚öffne nicht die Tür‘, oder ‚wenn es eine Falltür mit einem Geräusch dahinter gibt, lass es sein‘.“

Schauplatz des neuen Horrorspiels ist ein Sommercamp. Am letzten Tag vor der Abreise wollen die Betreuer noch einmal ordentlich feiern. Doch es kommt gänzlich anders und plötzlich machen furchterregende Einheimische Jagd auf die Teenager. Und es lauert noch etwas deutlich Schlimmeres auf sie. Einmal mehr bestimmen eure Entscheidungen darüber, wer überlebt und wer das Zeitliche segnet.

„The Quarry“ kommt am 10. Juni für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Der nächste „The Dark Pictures“-Ableger erscheint vermutlich im Herbst dieses Jahres. So war es jedenfalls bei den vorherigen Teilen der Fall. Damit ist erst die Hälfte erreicht: Weitere vier Ableger sollen in den kommenden Jahren herausgebracht werden.

Quelle: IGN

Weitere Meldungen zu The Quarry.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren