DNF Duel: Das Kampfspiel hat einen Termin erhalten – Neuer Trailer

Das Kampfspiel "DNF Duel" hat einen offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Nexon, Neople, Arc System Works und Fighting halten sich an die bereits für Sommer versprochene Veröffentlichung.

Noch befindet sich das Kampfspiel „DNF Duel“, das auf dem erfolgreichen Online-Rollenspiel „Dungeon Fighter Online“ basiert, bei Neople, Arc System Works und Fighting in Entwicklung. Jedoch haben die Entwicklerstudios in Kooperation mit dem Publisher Nexon einen offiziellen Erscheinungstermin bekanntgegeben.

Allzu lange lässt das Kampfspiel nicht mehr auf sich warten

Nachdem man bisher immer von einer Veröffentlichung im kommenden Sommer sprach, hat man die Veröffentlichung nun auf den 28. Juni 2022 gelegt. Als Plattformen werden weiterhin die PlayStation 5, die PlayStation 4 und der PC unterstützt. Mit einem neuen Trailer gewährt man auch einen weiteren Blick auf das Spiel, das vor wenigen Monaten in einer offenen Beta zumindest einen guten Eindruck hinterließ.

In den vergangenen Monaten hatte man auch bereits mehrere Kämpfer vorgestellt, die an die Charakterklassen des Rollenspielvorbilds angelehnt sind. Dadurch kann man neben dem Vanguard, der Kunoichi, dem Crusader, dem Inquisitor, dem Grappler, dem Striker, dem Dragon Knight, dem Hitman und dem Berserker auch den jüngst angekündigten Charakter Ghostblade erleben. Alle Kämpfer werden einen einzigartigen Stil, besondere Fähigkeiten und mehr mit sich bringen.

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie sich „DNF Duel“ schlagen wird, wenn es in wenigen Monaten in den weltweiten Handel kommt. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

