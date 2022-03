PS5 & PS4: Ubisoft-Shooter ist neues Angebot der Woche

Im PlayStation Store könnt ihr euch das nächste Angebot der Woche abholen. Der Ubisoft-Shooter "Far Cry 6" wird günstiger für PS4 und PS5 angeboten, was ebenfalls für den Season Pass gilt.

Im PlayStation Store wartet ein neues Angebot der Woche auf euch. Bis zum kommenden Donnerstag könnt ihr einen noch recht aktuellen Shooter aus dem Hause Ubisoft erwerben und dabei einige Euro sparen.

Far Cry 6 ab 34,99 Euro

Temporär im Preis gesenkt wurde der Shooter „Far Cry 6“, den ihr momentan für 34,99 Euro statt der sonst üblichen 99,99 Euro bekommt. Der Rabatt liegt damit bei 50 Prozent. Es ist nicht der erste Sale im PlayStation Store, an dem Ubisofts Shooter teilnimmt. Doch wurde der heutige Preis bei den vorherigen Aktionen nicht erreicht.

Ein Blick in Richtung Amazon lohnt diesmal nur bedingt. Denn dort wird „Far Cry 6“ weiterhin. Das gilt zumindest für die reguläre USK-Version. Hin und wieder scheint dort auch eine etwas günstigere PEGI-Version im Angebot zu sein.

Ebenfalls ein Deal of the Week ist die Gold Edition von „Far Cry 6“. Hier sind es 49,99 Euro statt der sonst üblichen 99,99 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 50 Prozent entspricht. Neben dem Hauptspiel bekommen die Käufer drei große Erweiterungen, mit denen Vaas, Pagan Min und Joseph Seed in den Fokus rücken. Es sind die Gegenspieler der vorherigen „Far Cry“-Spiele.

Jeder DLC spielt in einer neuen offenen Welt, die zeigen soll, wie es im Kopf der jeweiligen Schurken aussieht. Zudem umfasst die Gold Edition von „Far Cry 6“ (bzw. der Season Pass) ein Exemplar der „Far Cry 3: Blood Dragon – Classic Edition“.

Falls ihr „Far Cry 6“ bereits besitzt und lediglich den Season Pass erwerben möchtet, kann euch ebenfalls geholfen werden. Der Preis wurde im Zuge der Wochenaktion von 25,99 auf 39,99 Euro gesenkt.

Das Angebot der Woche in der Übersicht:

Sofern ihr die Bestandteile des Deals of the Week bereits euer Eigen nennt oder euch der Shooter nicht interessiert: Auch die März-Angebote sind nach wie vor aktiv. Sie wurden Anfang des Monats gestartet und umfassen mehr als 500 Deals.

Weiterhin verfügbar sind ebenfalls die PS Plus-Spiele für März 2022. Was euch im April erwartet, wird heute Abend angekündigt.

