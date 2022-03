PS Plus März 2022: „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5 zum Download bereit

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats, was PlayStation Plus-Usern neue Spiele beschert. Diesmal sind es vier Games, die ihr auf der PS4 oder PS5 in Angriff nehmen könnt.

Angekündigt wurden die PS Plus-Spiele für März 2022 schon in der vergangenen Woche nach einem vorangegangenen Leak, der einmal mehr ins Schwarze traf. Demnach könnt ihr ab sofort „Team Sonic Racing“ (PS4), „Ghostrunner“ (PS5), „Ghost of Tsushima Legends“ (PS4) und „Ark Survival Evolved“ (PS4) in eure Bibliothek packen. Nachfolgend die Details.

PlayStation Plus im März 2022

Team Sonic Racing (PS4)

Am 21. Mai 2019 erschienen

Metascore: 72 Punkte

User-Score: 7,4 Punkte

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghostrunner (PS5)

Am 28. September 2021 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 7.2 Punkte

Offizieller Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghost of Tsushima Legends (PS4)

Am 16. Oktober 2020 erschienen

Metascore: –

User-Score: 7.2

Offizieller Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Im Fall von „Ghost of Tsushima: Legends“ seht ihr im Store möglicherweise die Bezeichnung „Testversion“. In diesem Fall sollt ihr euch bis zum Download durchklicken und erhaltet die vollständige Standalone-Version.

Ark Survival Evolved (PS4)

Am 29. August 2017 erschienen

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 5,3 Punkte

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gewohnt gilt: Habt ihr die Spiele einmal in eure Bibliothek gepackt, könnt ihr sie unbegrenzt nutzen. Für den Start ist allerdings eine laufende PlayStation Plus-Mitgliedschaft vonnöten, die ein Großteil der PlayStation-Spieler besitzt. Sony sprach zuletzt von 48 Millionen Abonnenten.

PlayStation Plus schlägt im Jahr mit 59,99 Euro zu Buche, was einem Monatsbetrag von fünf Euro entspricht. Ebenfalls könnt ihr kürzere Laufzeiten wählen. Drei Monate PS Plus gibt es für 24,99 Euro. Wollt ihr den Dienst nur einen Monat lang testen, dann seid ihr mit 9,99 Euro dabei, was verglichen mit dem Jahresangebot auf zwölf Monate hochgerechnet somit kostspieliger ist.

PlayStation Plus im April 2022

Auch wenn der März gerade erst begonnen hat, können wir einen Blick auf den April werfen. Sony hält weiterhin an einem bewährten Muster fest, das die Termine für PlayStation Plus vorhersagen lässt. Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Darauf aufbauend sollten die PS Plus-Spiele für April 2022 am 30. März 2022 angekündigt werden, wahrscheinglich zwischen 17 und 18 Uhr. Die Bereitstellung erfolgt voraussichtlich am 5. April 2022 kurz vor dem Mittag.

Das bietet PlayStation Plus: Mitglieder, die bereit sind, die vorhergehend genannten Preise zu bezahlen, erhalten im Gegenzug nicht nur die monatlichen PS Plus-Games. Ebenso gehören der Cloud-Speicher, der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Spielen, besondere Rabatte, Aktionen und Download-Pakete zu den Features einer Mitgliedschaft.

