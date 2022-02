PS Plus März 2022: Diese „Gratis“-Titel warten im nächsten Monat auf euch

PS Plus März 2022:

Am Abend stellte Sony Interactive Entertainment das PlayStation Plus-Line-Up für den März 2022 vor. Auf ihre Kosten kommen im nächsten Monat unter anderem Freunde unterhaltsamer Fun-Racer sowie Fans kooperativer Multiplayer-Gefechte.

Wenig überraschend werden Abonnenten auch im kommenden Monat mit den obligatorischen „Gratis“-Titeln bedacht, die bei einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können.

Am frühen Abend stellte Sony Interactive Entertainment das PlayStation Plus-Line-Up für den Monat März 2022 vor. Zum einem kommen dieses Mal Anhänger des Fun-Racer-Genres auf ihre Kosten und werden mit dem Fun-Racer „Team Sonic Racing“ bedacht, der unterhaltsame Multiplayer-Stunden verspricht und vom mittlerweile zum chinesischen Publisher Tencent gehörenden Sudio Sumo Digital entwickelt wurde.

Nummer Zwei im Bunde ist der Action-Titel „Ghostrunner“, in dem es vor allem auf schnelle Reaktionen und ein gezieltes Vorgehen ankommt. Den Schlusspunkt im März 2022 setzen demnach „Ghost of Tsushima: Legends“, die Mehrspieler-Komponente des Samurai-Abenteuers „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch, und das Survival-Abenteuer „Ark: Survival Evolved“.

Anbei die offizielle Übersicht über die PS Plus-Titel im März 2022.

Team Sonic Racing (PS4)

Am 21. Mai 2019 erschienen

Metascore: 72 Punkte

User-Score: 7,4 Punkte

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghostrunner (PS5)

Am xxx erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 7.2 Punkte

Offizieller Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghost of Tsushima Legends (PS4)

Am 16. Oktober 2020 erschienen

Metascore: –

User-Score: 7.2

Offizieller Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ark Survival Evolved (PS4)

Am 29. August 2017 erschienen

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 5,3 Punkte

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Wie gehabt werden die PlayStation-Titel am ersten Dienstag eines neuen Monats freigeschaltet. Im aktuellen Fall wäre dies der 1. März 2022. Solltet ihr bisher nicht zugegriffen haben, habt ihr in den kommenden Tagen noch die Möglichkeit, euch die PlayStation Plus-Spiele des laufenden Monats zu sichern. Hierbei haben wir es mit „EA Sports UFC 4“ und „Tiny Tinas Sturm auf die Drachenfestung: Ein einmaliges Wonderlands-Abenteuer“ für die PS4 sowie der PS5-Version der „Planet Coaster: Console Edition“ zu tun.

Related Posts

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen Online-Service, der euch verschiedene Vorzüge wie exklusive Rabatte und Demos, den Zugriff auf die Online-Mehrspieler-Komponente von PlayStation-Titel oder die monatlichen „Gratis“-Titel einräumt. Während das Monats-Abo von PlayStation Plus zum Preis von 8,99 Euro erhältlich ist, kann eine dreimonatige Mitgliedschaft für 24,99 Euro erworben werden. Das größte Sparpotenzial wartet beim Jahres-Abo, das für 59,99 Euro erhältlich ist.

PlayStation Plus games for March: 🦖 Ark: Survival Evolved

🏎️ Team Sonic Racing

🤖 Ghostrunner And one more thing… pic.twitter.com/2KuYWQE0zN — PlayStation (@PlayStation) February 23, 2022

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren