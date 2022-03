The Ascent: Cyberpunk-Shooter für PS4 und PS5 erschienen – Launch-Trailer

The Ascent:

Ab sofort ist der Cyberpunk-Titel "The Ascent" auch für die PlayStation-Konsolen erhältlich. Zur Veröffentlichung gibt es einen kurzen Launch-Trailer.

"The Ascent" ist jetzt auf PlayStation spielbar.

Im PlayStation Store könnt ihr euch jetzt das Cyberpunk-Shooter „The Ascent“ kaufen. Der Preis beträgt sowohl bei der PS4- als auch bei der PS5-Version 29,99 Euro. Bislang war dieser Titel nur für die Xbox-Konsolen und den PC verfügbar.

Kämpft euch durch ein vertikales Cyberpunk-Setting

Taucht in eine dystopische Spielwelt ein und erkundet die vertikal aufgebauten Areale. Wenn es zu einer Schießerei kommt, verwendet ihr die sogenannte Doppel-Ziel-Mechanik. Damit lässt sich der gesamte Bildschirm ausnutzen und ihr könnt nahtlos zwischen den Zielen wechseln. Außerdem lassen sich die zerstörbaren Umgebungen zu eurem Vorteil nutzen. Um eure Spielfigur zu individualisieren, greift ihr auf RPG-Elemente zurück. Dazu gehören das Vergeben von Fertigkeitspunkten nach einem Levelaufstieg und die Anpassung eurer Ausrüstung.

Auf der PS5 werden natürlich die konsolenexklusiven Funktionen unterstützt. Unter anderem sorgt der Lautsprecher des DualSense-Controllers für eine „neue Geräuschebene“. Für eine besonders immersive Soundkulisse kommt der 3D-Sound zum Einsatz. Und um das Spielerlebnis fühlbar zu gestalten, kommen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger zum Einsatz. Vor allem das Gunplay soll sich dank der Controller-Funktionen einzigartig anfühlen. Dargestellt wird „The Ascent“ in 4K und 60 FPS.

Ihr habt zu Beginn die Wahl, ob ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus spielt. Neben der Online-Variante habt ihr die Möglichkeit, lokal auf dem selben Bildschirm zusammenzuspielen.

Alle Zusatzinhalte aus den vergangenen Monaten sind in der PlayStation-Version enthalten. Ihr bekommt also den Fotomodus, die New Game Plus-Option, die Transmogrifikation und alle kostenlosen DLC-Pakete dazu.

Zum Release hat Sony über den PlayStation-Kanal einen kurzen Launch-Trailer veröffentlicht. Schaut ihn euch jetzt an:

