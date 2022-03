Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition: Remaster erscheint ohne Original-Soundtrack

Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition:

Anfang April wird die "Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition" für die Konsolen und den PC erscheinen. Wie Square Enix einräumte, wird euch die Neuauflage entgegen der ersten Ankündigung doch nicht die Möglichkeit bieten, zwischen dem originalen und einem überarbeiteten Soundtrack zu wählen.

Die "Chrono Cross – The Radical Dreamers Edition" erscheint Anfang April 2022.

Anfang des Jahres kündigte der japanische Publisher Square Enix mit der „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ ein rundum überarbeitetes Remake zum beliebten Rollenspiel-Klassiker an.

Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung hieß, sollte den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geboten werden, zwischen dem originalen Soundtrack und einer überarbeiteten Fassung des Soundtracks zu wählen. In einem aktuellen Blog-Eintrag räumten die Verantwortlichen von Square Enix nun ein, dass dieses Feature nun doch nicht mit von der Partie sein wird. Stattdessen hatten wir es hier mit einer fehlerhaften Angabe zu tun.

„Dieser Artikel hat zunächst unkorrekterweise angegeben, dass man als Spieler zwischen dem ursprünglichen und dem neu arrangierten Soundtrack wechseln kann. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass hier ein Irrtum vorlag: Man hört beim Spielen immer die überarbeitete Musik“, so Square Enix.

Die „Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition“ wird ab dem 7. April 2022 für den PC, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch erhältlich sein. Erstmals ist im Westen die „Radical Dreamers: Der verbotene Schatz“ genannte Vorgeschichte mit von der Partie, die in Japan seinerzeit als eigenständiger Titel veröffentlicht wurde und dieses Mal in Form einer Audio-Novell enthalten ist.

Die Optimierungen der Neuauflage in der Detail

In HD aufpolierte 3D-Modelle

Verbesserte Charaktergrafiken

Qualitativ hochwertigere Hintergrundmusik

Gegnerkämpfe können an- und ausgeschaltet werden

Hintergrundfilterfunktion

Kampfverbesserungsfunktion zur Vereinfachung von Kämpfen

Autokampffunktion

Möglicher Wechsel zwischen nachgebauter Pixelschriftart und HD-Schriftart

Anpassbare Bildschirmauflösung

