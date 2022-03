Tropico 6: Für PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht – Launch-Trailer

"Tropico 6" hat in einer eigenständigen Version die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erobert. Ein Trailer liefert Einblicke in das Inselabenteuer.

„Tropico 6“ wurde als „Next Gen Edition“ neu veröffentlicht. Damit könnt ihr den Titel ab sofort in einer nativen 4K-Auflösung auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X erleben.

Zusätzlich zum Hauptspiel umfasst die „Tropico 6 Next Gen Edition“ den „Llama of Wall Street“-DLC und das „El Prez Pack“, das eine zusätzliche Mission, neue Gebäude und neue Dekorationen für den Palast des Diktators beinhaltet.

„Spieler erleben die Inseln von Tropico wie nie zuvor in erneuerter 4K-Brillanz mit verschärftem Panoramablick auf die wunderschönen Strände und das kristallklare Wasser der Bananenrepublik“, heißt es in der heutigen Pressemeldung.

Durchlebt vier verschiedene Epochen

In „Tropico 6“ schlüpft ihr in die Rolle von El Presidente und spielt in vier verschiedenen Epochen, in denen die Zukunft von Tropico und seinen Bürgern in eurer Hand liegt. Dabei liegt es an euch, als furchterregender Diktator oder auch als friedliebender Staatsmann zu agieren. Im Spielverlauf müsst ihr Politik, Infrastruktur und Wirtschaft im Gleichgewicht halten und daran arbeiten, ein weitläufiges Inselparadies zu schaffen.

Der „Llama of Wall Street“-DLC gibt euch wiederum die Möglichkeit, große Geschäfte zu machen und den Aktienmarkt zu manipulieren, um die tropicanische Wirtschaft zu beeinflussen. Außerdem können neue Industriegebäude gebaut und der Wert von Gütern und Tourismusgebühren beeinflusst werden. Hinzukommen zufällig auftretende wirtschaftliche Ereignisse.

Die „Tropico 6 Next Gen Edition“ ist digital und im Handel erhältlich. Ebenfalls gibt es eine Upgrade-Version für Besitzer von „Tropico 6“ auf PS4 und Xbox One. 2019 kam der Titel im Fall der PS4-Fassung auf einen Metascore von 76. Etwas niedriger angesiedelt ist auf Metacritic der User-Score. Allerdings teilten nicht allzu viele Spieler ihre Meinung. 39 Stimmen führen zu einem User-Score von 6,9.

Ältere Meldungen zu Tropico 6 in der Übersicht:

Nachfolgend seht ihr den obligatorischen Launch-Trailer zum heutigen Debüt der neuen Version für PS5 und Xbox Series X/S:

