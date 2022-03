Ys VIII Lacrimosa of Dana: Das Rollenspiel erscheint im Herbst für die PS5 – Trailer

Ys VIII Lacrimosa of Dana:

Wie der Publisher NIS America bekannt gab, wird das Japano-Rollenspiel "Ys VIII: Lacrimosa of Dana" in einer überarbeiteten Fassung den Weg auf die PlayStation 5 finden. Ursprünglich erschien das Fantasy-Abenteuer im Jahr 2017 unter anderem für die PlayStation 4.

"Ys VIII: Lacrimosa of Dana" erscheint im Herbst für die PS5.

Wie die Verantwortlichen von NIS America bekannt gaben, wird das beliebte Japano-Rollenspiel „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ in einer überarbeiteten Fassung für die PlayStation 5 veröffentlicht.

„Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ erschien ursprünglich im Jahr 2017 unter anderem für die PlayStation 4 und konnte sowohl die Kritiker als auch die Spieler beziehungsweise Spielerinnen überzeugen. So brachte es die PlayStation 4-Version auf Metacritic seinerzeit auf eine Durchschnittswertung von stattlichen 85 Prozent. Zu den technischen Verbesserungen, die das Rollenspiel auf der PlayStation 5 spendiert bekommt, gehört eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

Welche Auflösung geboten wird, ist hingegen noch unklar. Da „Ys 9: Monstrum Nox“ auf der PS5 im vergangenen Jahr mit einem 4K-Update versehen wurde, können wir aber wohl davon ausgehen, dass eine Darstellung in 4K auch hier mit von der Partie ist.

Erkundet eine geheimnisvolle Insel

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in „Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ auf eine geheimnisvolle mystische Insel, die von einem düsteren Flucht heimgesucht wurde. Adol erwacht nach einem Schiffbruch am Strand und steht zunächst vor der Aufgabe, sich und die anderen Schiffbrüchigen vor gefährlichen Monstern zu beschützen. Bei der Erkundung der Insel stößt Adol anschließend auf geheimnisvolle Ruinen.

Related Posts

Als sie die Insel erkunden, finden Adol und seine Mitstreiter mehr über die Insel und den Fluch, der das Eiland heimgesucht hat, heraus. Währenddessen träumt Adol mehrfach von einem blauhaarigen Mädchen aus einer unbekannten Welt, wobei er immer mehr über das Mädchen namens Dana und ihre geheimnisvolle Geschichte in Erfahrung bringt.

„Ys VIII: Lacrimosa of Dana“ erscheint im Herbst 2022 für die PS5.

Weitere Meldungen zu Ys VIII.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren