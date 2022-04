Nobody Saves The World: Mit Erscheinungstermin für PlayStation angekündigt

Nobody Saves The World:

Die Verantwortlichen von Drinkbox Studios bringen ihr neues Action-RPG in Kürze auf die PlayStation. Das kündigten sie mit einem heute veröffentlichten Trailer an.

"Nobody Saves The World" kommt bald auf die PlayStation.

Schon vor wenigen Tagen war in der Datenbank des PlayStation Stores eine PS5-Version von „Nobody Saves The World“ zu sehen. Jetzt hat Drinkbox Studios das ungewöhnliche Action-Rollenspiel für die PlayStation-Konsolen angekündigt. Dazu wurde ein Ankündigungstrailer hochgeladen, der euch eine Übersicht verschafft.

Zugleich wird der Erscheinungstermin verraten: Am 14. April erscheint der Indie-Titel sowohl für PS4 als auch für PS5. Auch eine Version für die Nintendo Switch kommt an diesem Tag heraus.

Wie in jedem Action-RPG müsst ihr zahlreiche Quests absolvieren und verschiedene Dungeons erkunden. Das Geschehen verfolgt ihr dabei aus der Top-Down-Perspektive. Indem ihr mehrere Aufgaben erfolgreich abschließt, schaltet ihr neue Formen frei. Dazu zählen beispielsweise ein Drache und ein Pferd. Ihr gelangt dadurch in den Besitz von spezifischen Fähigkeiten, die sich miteinander kombinieren lassen.

Insgesamt werden 15 verschiedene Formen in Aussicht gestellt. Ihr benötigt jede von ihnen, um alle Aufträge bewältigen zu können.

Auch im Koop-Modus spielbar

Die Dungeons entwickeln sich mit steigendem Spielfortschritt immer weiter. Falls ihr die abwechslungsreichen Gebiete nicht alleine erkunden möchtet, dürft ihr euch einen Kumpel dazuholen. „Nobody Saves The World“ enthält nämlich einen kooperativen Spielmodus.

In der Vergangenheit hat Drinkbox Studios unter anderem „Guacamelee!“ entwickelt. Der Metroidvania-Titel wurde im April 2013 für PS4 und PS Vita veröffentlicht. Weil das Spiel bei den Fans gut ankam, erschien fünf Jahre später eine Fortsetzung.

Mit „Nobody Saves The World“ ist nun seit vergangenem Januar ihr neuestes Werk verfügbar. Nach den Xbox- und PC-Spielern sind in zehn Tagen auch die PlayStation-Besitzer an der Reihe. Ein Blick auf den MetaScore zeigt: Das Indie-RPG konnte mit 79 erhaltenen Punkten durchaus überzeugen.

Der Ankündigungstrailer:

