Nobody Saves the World: Action-RPG der Guacamelee!-Macher auch für die PS5?

Nobody Saves the World:

Allem Anschein nach wird das von den DrinkBox Studios ("Guacamelee!") entwickelte Action-Rollenspiel "Nobody Saves the World" auch für die PlayStation 5 erscheinen. Darauf deutet zumindest ein aktueller Eintrag in den Datenbanken des PlayStation Stores hin.

Erscheint "Nobody Saves the World" auch für die PS5?

Mit „Nobody Saves the World“ wurde Anfang des Jahres das neueste Werk der „Guacamelee!-Macher der DrinkBox Studios für den PC und die Xbox-Plattformen veröffentlicht.

Lediglich Besitzer der PlayStation-Plattformen schauten bisher in die Röhre. Nachdem in den vergangenen Monaten bereits spekuliert wurde, dass die PlayStation-Community zu einem späteren Zeitpunkt mit „Nobody Saves the World“ bedachte werden könnte, scheinen sich die Hinweise auf eine entsprechende Ankündigung aktuell zu verdichten. So tauchte in den Datenbanken des PlayStation Stores eine PlayStation 5-Umsetzung von „Nobody Saves the World“ auf.

Laut dem besagten Eintrag bringt es die PS5-Version dabei auf eine überschaubare Größe von 812 Megabyte und orientiert sich damit an den Fassungen für die Xbox und den PC. Offiziell angekündigt wurde die PS5-Version von „Nobody Saves the World“ bisher aber nicht.

Von unterschiedlichen Formen und sich weiterentwickelnden Dungeons

Bei „Nobody Saves the World“ handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, in dem eure Aufgabe darin besteht, Quests abzuschließen und Dungeons zu erkunden. Zu den spielerischen Besonderheiten gehört dabei die Tatsache, dass sich mit erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben neue Formen freischalten lassen – darunter ein Drache, eine Schnecke oder ein Pferd. Mit den zusätzlichen Formen wiederum nehmt ihr neue Aufgaben in Angriff. Um für die nötige Abwechslung zu sorgen, entwickeln sich auch die Dungeons weiter und stellen euch vor immer neue Herausforderungen.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Steige auf und schalte neue Formen frei, indem du Quests abschließt. Jede neue Form hat spezifische Stärken und Schwächen und neue Fähigkeiten, mit denen du experimentieren kannst. Passe deine Formen an, indem du sie mit Fähigkeiten aus anderen Formen ausrüstest: Mische und kombiniere Fähigkeiten auf lustige und unerwartete Weise“, so die Entwickler weiter.

Ob ihr die vor euch liegenden Abenteuer in „Nobody Saves the World“ alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin bestreitet, bleibt euch überlassen.

Weitere Meldungen zu Nobody Saves the World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren