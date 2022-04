The Division 2: Neuer „Countdown“-Modus steht bereit – Timing wird kritisiert

Unter dem Namen "Countdown" bekam der Rollenspiel-Shooter "The Division 2" einen brandneuen Spiel-Modus spendiert. Wir verraten euch, was es mit dem Ganzen im Detail auf sich hat.

Ohne eine Ankündigung stellten die Entwickler von Ubisoft Massive heute einen frischen Spiel-Modus bereit, der ab sofort in allen Versionen des Rollenspiel-Shooters „The Division 2“ gespielt werden kann.

Der neue Modus trägt den Namen „Countdown“ und stellt acht Spieler beziehungsweise Spielerinnen vor die Aufgabe, ein von einer fremden Macht kontrolliertes Atomkraftwerk zurückzuerobern. Offiziellen Angaben zufolge befand sich der Modus seit dem vergangenen Jahr in Arbeit und ist keine Reaktion auf die aktuelle Entwicklung in der Ukraine. Ohne Kritik kommt die Veröffentlichung des Countdown-Modus allerdings nicht davon.

Stattdessen wird Ubisoft beim Timing der Veröffentlichung ein unglückliches Händchen attestiert. Schließlich erinnern wir uns noch allzu gut an die Schlagzeilen um die realen Gefechte zwischen ukrainischen und russischen Einheiten, die vor wenigen Wochen in und rund um Chernobyl tobten.

Video ermöglicht einen ersten Blick auf den neuen Modus

Vorwürfe, auf die Ubisoft bisher nicht reagierte. Stattdessen heißt es im Rahmen der heutigen Veröffentlichung lediglich kurz und knapp: „Der neue Modus mit dem Titel Countdown in The Division 2 war seit Anfang 2021 in Entwicklung. Ähnlich wie das Basisspiel ist der Modus eine Fiktion und hat nichts mit den aktuellen Ereignissen zu tun“.

Gameplay-Videos, die kurz nach der Veröffentlichung des neuen Spiel-Modus auf Youtube auftauchten, ermöglichen euch einen ersten Blick auf das, was in „Countdown“ spielerisch geboten wird. „The Division 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und soll auch in den nächsten Jahren weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

