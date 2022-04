PS Plus: April-Spiele erscheinen heute und letzte Chance für März-Spiele

Gegen Mittag könnt ihr am heutigen Dienstag damit beginnen, die PS Plus-Spiele für April 2022 in die Bibliothek zu packen. Doch auch die März-Spiele können bis zu diesem Zeitpunkt noch in Anspruch genommen werden.

Heute ist der erste Dienstag des neuen Monats und für PlayStation Plus-Spieler damit ein besonderer Tag. Denn die „Gratis-Games“ für April 2022 werden freigeschaltet. Das sollte gegen 11 Uhr passieren, abgesehen von einem Spiel, das bereits im Laufe der vergangenen Woche zugänglich gemacht wurde. Die Rede ist von „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“, das bereits in die Bibliothek gepackt werden kann.

PlayStation Plus im März 2022

Bis zur Freischaltung der PS Plus-Spiele für April 2022 könnt ihr quasi als Last-Minute-Inanspruchnahme die PS Plus-Spiele für März 2022 sichern, was nur noch in den kommenden zwei bis drei Stunden möglich sein wird. Nach der Umstellung des Angebotes habt ihr eure Chance verpasst. Nachfolgend werdet ihr direkt zu den Produkteinträgen geführt.

Team Sonic Racing (PS4)

Am 21. Mai 2019 erschienen

Metascore: 72 Punkte

User-Score: 7,4 Punkte

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghostrunner (PS5)

Am 28. September 2021 erschienen

Metascore: 78 Punkte

User-Score: 7.2 Punkte

Offizieller Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ghost of Tsushima Legends (PS4)

Am 16. Oktober 2020 erschienen

Metascore: –

User-Score: 7.2

Offizieller Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Ark Survival Evolved (PS4)

Am 29. August 2017 erschienen

Metascore: 69 Punkte

User-Score: 5,3 Punkte

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald ihr die PS Plus-Spiele in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, aber immer nur mit einer aktiven PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Dabei spielt es künftig keine Rolle, welche der drei neuen PS Plus-Stufen ihr wählt. Denn das bisherige PS Plus-Angebot ist schon in der ersten Stufe zusammengefasst.

PlayStation Plus im April 2022

Gegen 11 Uhr sollten heute die PS Plus-Spiele für April 2022 freigeschaltet werden. Im neuen Monat erwarten euch drei Games, die schon in der vergangenen Woche angekündigt wurden.

Dabei handelt es sich um „Hood: Outlaws & Legends“ für PS4 und PS5, „Slay the Spire“ für PS4 und „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“ für PS4. Nachfolgend die entsprechenden Eckdaten:

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 63

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Slay the Spire (PS4)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 88

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 24,99

Produkteintrag im PlayStation Store

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Veröffentlicht um Juni 2020

Metascore: 68

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

PlayStation Plus wird in ersten Regionen ab Juni 2022 in das dreistufige PlayStation Plus-Modell umstrukturiert. Es setzt sich aus den folgenden Abstufungen zusammen: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium.

Rund die Hälfte der PLAY3.DE-Leser mit PlayStation Plus-Abo möchten upgraden. Welche Stufe für euch in Frage kommen könnte, verrät die hier verlinkte Übersicht.

