PS Plus April 2022: Spongebob-Spiel kann schon jetzt heruntergeladen werden

Am Mittwoch gab Sony bekannt, welche drei Spiele sich die PlayStation Plus-Abonnenten im April herunterladen dürfen. Eigentlich sollen diese ab kommendem Dienstag angeboten werden. Doch ein Titel davon steht bereits jetzt zum Download bereit: „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“ steht bereits jetzt zum Download bereit.

Dabei handelt es sich um eine Neuauflage aus dem Jahr 2003. Das ursprüngliche Produkt erschien für PS2, Xbox, Nintendo GameCube und PC. Dazugekommen sind neue Inhalte und ein Koop-Modus, in dem die Spieler gemeinsam gegen Robo-Thaddäus antreten.

Die Handlung dreht sich um eine Roboterinvasion, vor der SpongeBob und seine Freunde ihre Heimatstadt retten möchten. In klassischer Jump ’n Run-Manier kämpft ihr euch durch bekannte Levels aus der Zeichentrickserie und spielt dabei verschiedene Charaktere. Neben dem gelben Schwamm dürft ihr als unter anderem als Patrick Star oder Sandy Cheeks durch die Gegend hüpfen.

Die anderen beiden Plus-Titel heißen „Hood: Outlaws & Legends“ und „Slay The Spire“. Am 5. April könnt ihr euch das Mittelalter-Erlebnis und/oder das Deckbau-Spiel mit Roguelite-Elementen schnappen.

März-Spiele noch bis Montag verfügbar

Wer sich die März-Spiele noch sichern möchte, sollte die Zeit im Auge behalten. Bis zum 4. April können „Team Sonic Racing“, „Ghostrunner“, „Ghost of Tsushima Legends“ und „Ark Survival Evolved“ gedownloaded werden.

Eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus kostet heruntergerechnet fünf Euro im Monat, wenn ihr euch für das zwölfmonatige Abonnement entscheidet. Bucht ihr für drei Monate, zahlt ihr 24,99 Euro. Wer nur einen Monat in Anspruch nehmen möchte, muss 8,99 Euro hinblättern.

Aktuelle Meldungen zu PlayStation Plus:

Ab Juni startet die neue Version von PlayStation Plus. Von da an dürfen sich die Spieler für eine von drei verschiedenen Stufen entscheiden. Wer das bisherige Plus-Abo besitzt, wechselt automatisch zu „Essential“. Am Preis ändert sich nichts, dafür aber am Angebot: Statt drei geschenkten Spielen sollen nur noch zwei Titel verschenkt werden.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus, „SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren