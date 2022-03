PlayStation Plus Collection: Auch im neuen PS Plus-Modell enthalten? Sony klärt auf

In dieser Woche ließen die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigten die neue dreistufige Version von PlayStation Plus offiziell an.

Allerdings blieben im Rahmen der offiziellen Ankündigung verschiedene Fragen offen. Darunter die Frage, ob und in welcher Form es mit der PlayStation Plus Collection weitergehen wird. Um Licht ins Dunkle zu bringen, hakten die englischsprachigen Kollegen von IGN kurzerhand bei Sony Interactive Entertainment nach und bekamen bestätigt, das die PlayStation Plus Collection auch nach der Umstellung auf das neue Modell erhalten bleibt.

„Für diejenigen, die sich fragen: PlayStation hat gegenüber IGN bestätigt, dass die PlayStation Plus Collection mit dieser Änderung nicht verschwinden wird. Es bleibt ein Vorteil für alle PS5-Spieler mit PS Plus“, heißt es hierzu.

Die PlayStation Plus Collection startete pünktlich zum Launch der PlayStation 5 im November des Jahres 2020 und umfasste 20 ausgewählte PlayStation 4-Titel, die von PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Darunter verschiedene Third- und First-Party-Highlights wie „Fallout 4“, „Persona 5“ oder „God of War“ aus dem Jahr 2018.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Die neue Version von PlayStation Plus erscheint im Juni und wird sich aus drei unterschiedlichen Stufen zusammensetzen. Die günstigste Variante wird unter dem Namen PlayStation Plus Essential angeboten und bietet für 8,99 Euro die gleichen Features wie die bisherige PlayStation Plus-Version.

Hinzukommen die beiden Variaten PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium, die mit höheren Preisen zu Buche schlagen und zusätzliche Features wie die Unterstützung des Game-Streamings oder Emulatoren für klassische PlayStation-Konsolen mit sich bringen. Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten und Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst.

For those wondering – PlayStation confirmed to IGN that the PlayStation Plus Collection will not be going away with this change. It will remain as a benefit to all PS5 players with PS Plus.

— Jonathon Dornbush (@jmdornbush) March 29, 2022