PlayStation Plus: Alle namhaften Publisher werden die neue Software-Bibliothek unterstützen

Nach den Gerüchten der vergangenen Monate wurde die überarbeitete Version von PlayStation Plus am heutigen Dienstag auch offiziell angekündigt.

Wie bereits von diversen Insiderquellen bestätigt, setzt sich der neue Dienst aus insgesamt drei Stufen mit individuellen Preisen und Inhalten zusammen. Die beiden Stufen PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium bekommen eine Software-Bibliothek spendiert, in der hunderte von Third- und First-Party-Spielen warten, die ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und gespielt werden können. Zumindest so lange, wie das eigene Abo aktiv ist.

Im Rahmen der heutigen Ankündigung wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass man bei der besagten Software-Bibliothek aus dem Vollen schöpfen kann, da alle namhaften Publisher an Bord seien. Was das Ganze in der Praxis bedeutet, wird die Zeit zeigen müssen.

Keine First-Party-Titel zum Launch

Ein Fragezeichen steht nämlich hinter älteren Spielen von Publishern wie Bethesda Softworks oder Activision Blizzard, die bereits zu den Xbox Game Studios gehören beziehungsweise übernommen wurden und gerade den entsprechenden Prozess durchlaufen. Hier wird abzuwarten bleiben, ob beispielsweise Spiele wie „Ghostwire: Tokyo“, „Deathloop“ oder die diversen „Call of Duty“-Titel den Weg in die Software-Bibliothek von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium finden werden.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Fest steht hingegen schon jetzt, dass Sony Interactive Entertainment die Software-Bibliothek mit den hauseigenen First-Party-Produktionen unterstützen wird. Wie im Zuge der heutigen Ankündigung klar gestellt wurde, werden die First-Party-Titel allerdings nicht zum Launch, sondern erst eine Weile nach ihrem Release in PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium angeboten.

Laut PlayStation-CEO Jim Ryan vertreten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment intern nämlich den Standpunkt, dass die Exklusiv-Produktionen der eigenen Studios unter einem Day-One-Release in PlayStation Plus leiden könnten. So zumindest eine aktuelle Einschätzung der Dinge, die sich laut Ryan langfristig jedoch ändern könnte.

Quelle: PlayStation Blog

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren