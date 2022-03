PS Plus April 2022: Gratis-Spiele für PS4 und PS5 offiziell angekündigt

PS Plus April 2022:

Die Veröffentlichung der PS Plus-Spiele für April 2022 nähert sich. Zunächst sorgte Sony am heutigen Mittwoch für die Ankündigung der Games, nachdem es gestern zum obligatorischen Leak kam.

Auch im April 2022 erwarten euch mit PS Plus drei Spiele, die ihr je nach Kompatibilität auf der PS5 und PS4 spielen könnt. Im kommenden Monat neu sind „Hood: Outlaws & Legends“, „Slay the Spire“ und „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“. Nachfolgend die gewohnte Übersicht:

PS Plus im April 2022

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 63

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Slay the Spire (PS4)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 88

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 24,99

Produkteintrag im PlayStation Store

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Veröffentlicht um Juni 2020

Metascore: 68

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort herunterladen könnt ihr die PS Plus-Spiele für April 2022 nicht. Denn freigeschaltet werden sie erst am kommenden Dienstag. Es ist der erste Dienstag des neuen Monats und ihr solltet an diesem Tag zwischen 11 und 12 Uhr die Augen offenhalten. In einer gesonderten Meldung werden wir auf die Freischaltung aufmerksam machen.

In der Zwischenzeit können die PS Plus-Spiele heruntergeladen werden, die Sony für den laufenden März freigeschaltet hat. Welche Downloads auf euch warten, erfahrt ihr in dieser Meldung. Mit der Freischaltung der April-Spiele in der kommenden Woche verschwinden sie aus dem Angebot. Sobald sie in eurer Bibliothek verweilen, können sie dauerhaft gespielt werden. Für den Start ist stets eine PS Plus-Mitgliedschaft vonnöten.

PS Plus bietet weitere Vorteile und wird umstrukturiert

Eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft umfasst nicht nur Spiele, die ohne Zusatzkosten auf die PS4 oder PS5 geladen werden können. Das Angebot setzt sich aus weiteren Bestandteilen zusammen.

So ermöglicht PS Plus einen Zugriff auf die Online-Features von PS4- und PS5-Titeln. Exklusive Demos, Betas, zusätzliche Inhalte und Rabatte runden neben dem Cloud-Speicher für Spieldaten das Angebot ab. Bezahlen müsst ihr dafür rund 60 Euro pro Jahr.

Ab Sommer wird PlayStation Plus neu strukturiert. Ein dreistufiges Programm startet, das in der Grundstufe weiterhin das bisherige PS Plus-Angebot umfasst. In der zweiten und dritten Stufe kommen weitere Spiele und Features wie das Cloud-Gaming hinzu. Die Ankündigung mit weiteren Einzelheiten findet ihr nach einem Klick auf den Link. Nahezu 50 Prozent der PS Plus-User auf PLAY3.DE signalisierten bereits, dass sie ihr Abo hochstufen möchten.

