Dreamsettler: Geistiger Nachfolger zu „Hypnospace Outlaw“ schickt euch in das Internet der frühen 2000er

Nach "Hypnospace Outlaw" kommt "Dreamsettler"; eine neue Internetsimulation, die euch in die Träume der Menschen eintauchen lassen wird. Dabei stößt man auf die dunkelsten Geheimnisse des Sleepnets.

Als No More Robots und Tendershoot im Jahre 2019 die Internetsimulation „Hypnospace Outlaw“ veröffentlichten, erschufen sie auch einen Geheimtipp, der seitdem viele Spieler durch die Anfänge des Internets geistern ließ, um Fehlverhalten aufzuklären. Nun befindet sich mit „Dreamsettler“ ein geistiger Nachfolger für Konsolen und PC in Entwicklung. Konkrete Plattformen und ein potentieller Erscheinungstermin wurden jedoch nicht genannt.

Löst die Fälle im Schlaf

In „Dreamsettler“ wagt ihr euch ins Sleepnet, in dem die Träume erschaffen werden. Doch manchmal benötigen selbst die Träume etwas Hilfe und die werdet ihr leisten dürfen. Einmal mehr bekommt man eine Internetsimulation geboten, die einen in die frühen 2000er schickt, um als Sleepnet Private Investigator Fälle seltsamer Charaktere zu lösen. Darunter finden sich komische Suppenrezepte ebenso wie globale Verschwörungen.

Einmal mehr wird man zahllose Internetseiten durchforsten, Apps herunterladen und Minispiele meistern müssen, um die Geheimnisse des Sleepnets aufzudecken. Zunächst wird man jedoch nur die minimalsten Funktionen eines Dreamsettlers nutzen können, ehe man sich in einem Netz wiederfindet, das sich über das gesamte Sleepnet und darüber hinaus spannt.

Dementsprechend wird man sich in dem futuristischen Jahr 2003 in die Träume vorwagen und die Fälle wortwörtlich im Schlaf lösen. Ein erster Trailer gewährt bereits einen Ausblick auf „Dreamsettler“. Sollten weitere Informationen zu einer potentiellen PlayStation-Umsetzung bekanntgegeben werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Weitere Meldungen zu Dreamsettler.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren