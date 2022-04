PS5: Firmware 22.01-05.02.00.03 steht bereit – Überschaubarer Changelog

Wie Sony Interactive Entertainment bestätigte, steht auf der PlayStation 5 ab sofort ein neues Firmware-Update bereit. Hierbei haben wir es erneut mit einem Pflicht-Update zu tun, das heruntergeladen und installiert werden muss, wenn ihr eure PlayStation 5 wie gewohnt weiter nutzen möchtet.

Das neue Update wurde unter der Versionsbezeichnung „22.01-05.02.00.03“ ins Rennen geschickt und fällt hinsichtlich seiner Größe überschaubar aus. Dies bestätigt auch der offizielle Changelog, der passend zum Release des Firmware-Updates ebenfalls zur Verfügung steht. Wie aus dem Changelog unter anderem hervorgeht, wurde mit dem PS5-Firmware-Update „22.01-05.02.00.03“ einmal mehr die allgemeine Stabilität eures PlayStation 5-Systems verbessert.

Abgerundet wird das kleine Firmware-Update von einer optimierten Performance und nicht näher genannten kleineren Anpassungen am System.

Das letzte große Update erschien im März

Im vergangenen Monat versah Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 mit dem bisher letzten großen Firmware-Update, das die Versionsbezeichnung „22.01-05.00.00“ trug und verschiedene neue Features mit sich brachte. Darunter eine Unterstützung der ukrainischen Sprache, die Beta-Version eines Sprach-Assistenten oder eine Unterteilung der Game-Base in die drei Kategorien [Freunde], [Partys] und [Nachrichten].

Zu den weiteren Neuerungen gehörte eine optische Aktualisierung eurer Trophäenkarten beziehungsweise eurer Trophäenliste, die Fixierung von PlayStation Plus am linken Rang eures Home-Bildschirms, ein schnellerer Zugriff auf eure Spiele-Sammlungen von PlayStation Plus, eine Erweiterung der Sicherheits-Funktionen für Kinder oder eine Überarbeitung des Erscheinungsbilds des Benutzerhandbuchs.

Alle weiteren Details zu den Neuerungen und Verbesserungen, die mit dem umfangreichen PlayStation 5-Firmware-Update „22.01-05.00.00“ einhergingen, haben wir hier für euch zusammengefasst.

