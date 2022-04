PS4 & PS5: PSN-Store-Sale mit mehr als 1.200 Angeboten freigeschaltet

Sony hat die Frühlingsangebote im PlayStation Store um weitere Spiele erweitert, die ihr günstiger in eure Bibliothek packen könnt. Mehr als 1.200 Games, Editions und Erweiterungen sind somit aktuell im Sale vertreten.

Das gilt beispielsweise für „Cyberpunk 2077“, das ihr für 24,99 statt 49,99 Euro bekommt. Im Zuge des neusten Sales spart ihr also satte 50 Prozent. Wie wäre es mit „Kena: Bridge Of Spirits“? Hier gibt es zwei Preise. Während der reduzierte Standardpreis bei 27,99 statt 39,99 Euro liegt, zahlen PS Plus-User nur 23,99 Euro. Die „Kena: Bridge of Spirits Digital Deluxe Edition“ ist für 34,99 bzw. 29,99 statt 49,99 Euro im Sale vertreten.

„The Last of Us Part 2“ könnt ihr 50 Prozent günstiger für 19,99 Euro mitnehmen. Der Preis von „Call of Duty: Vanguard“ sank auf 41,99 Euro im Fall der PS4-Version bzw. auf 51,99 Euro beim Cross-Gen-Bundle. „ARK: Survival Evolved“ ist für 9,89 statt 29,99 Euro im Angebot. Die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ bekommt ihr für 9,99 statt 19,99 Euro.

Assassin’s Creed, Hell Let Loose und Resident Evil

Ein weiterer Bestandteil des neuen PSN-Sales ist die Erweiterung „Assassin’s Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks“, die erst kürzlich veröffentlicht wurde. Während der reguläre Preis bei 39,99 Euro liegt, sind es im Sale nur 29,99 Euro. Falls ihr den Titel noch gar nicht besitzt, könnte die „Assassin’s Creed Valhalla – Complete Edition“ auf euer Interesse stoßen. Hier sind es 83,99 statt 139,99 Euro, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht. Die „Assassin’s Creed The Ezio Collection“ ist für 14,99 statt 49,99 Euro dabei.

Erstmals im PSN-Sale vertreten ist der, der für PS4 und PS5 veröffentlicht wurde. Beide Versionen bekommt ihr mit einem Einzelkauf, der dank der Aktion mit 37,49 statt 49,99 Euro zu Buche schlägt. Auchist mal wieder dabei, diesmal für 27,99 statt 39,99 Euro.

Falls ihr eure Fitness stärken oder euren Nachwuchs vom Handy fernhalten wollt, könnte die „Just Dance 2022 Deluxe Edition“ auf euer Interesse stoßen. 38,49 statt 69,99 Euro müsst ihr dafür momentan bezahlen.

Ein regelmäßiger Gast in den Sales ist „Resident Evil 5“. Zum wiederholten Male bekommt ihr den Capcom-Titel für 7,99 statt 19,99 Euro. Für den gleichen Preis könnt ihr „Resident Evil 4“ obendrauf packen. Auch häufiger dabei ist „Mirror’s Edge Catalyst“. Diesmal sind es 4,99 statt 19,99 Euro. Für „The Witness“ gelten wieder zwei Preise. Während jenseits eines Sales 36,99 Euro bezahlt werden müssen, werden aktuell 10,09 oder 7,39 Euro verlangt. Der niedrigere Preis richtet sich an PS Plus-User.

Weiter geht es mit „Yooka-Laylee“. Für 5,99 statt 39,99 Euro kann der Titel im Zuge der neuen PSN-Aktion gekauft werden. 7,49 statt 29,99 Euro kostet „For Honor“. Falls ihr mit „Bayonetta“ liebäugelt: 9,99 statt 24,99 Euro sind ein Argument. Für den gleichen Preis bekommt ihr „Vanquish“.

Das war längst nicht alles: Die komplette Übersicht über die aktuellen Angebote findet ihr direkt in einer gesonderten Auflistung im PlayStation Store. Ebenfalls können die PS Plus-Spiele für April 2022 geladen werden.

