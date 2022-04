PS Plus April 2022: „Gratis-Games“ für PS4 und PS5 freigeschaltet

PS Plus April 2022:

Wie ein Blick in den PlayStation Store verdeutlicht, können die PS Plus-Spiele für April 2022 ab sofort in die Bibliothek gepackt und abhängig von der Kompatibilität auf die PS4 oder PS5 geladen werden.

Drei Spiele erwarten euch im neuen Monat, wobei „Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated“ überraschend schon in der vergangenen Woche freigeschaltet wurde – wenn auch nur kurzzeitig. Neu hinzu kamen heute „Hood: Outlaws & Legends“ für die PS5 und „Slay the Spire“ für die PS4. Nachfolgend die Übersicht:

PS Plus im April 2022

Hood: Outlaws & Legends (PS4, PS5)

Veröffentlicht im Mai 2021

Metascore: 63

User-Score: 6.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Slay the Spire (PS4)

Veröffentlicht im Mai 2019

Metascore: 88

User-Score: 7.0

Regulärer Preis: 24,99

Produkteintrag im PlayStation Store

Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom – Rehydrated (PS4)

Veröffentlicht um Juni 2020

Metascore: 68

User-Score: 8.9

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sobald ihr die Spiele in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie dauerhaft nutzen, benötigt aber stets eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft für den Start. Ein Großteil der PlayStation-Spieler dürfte sie ohnehin besitzen. Sony sprach zuletzt von 48 Millionen Abonnenten.

PlayStation Plus schlägt im Jahr mit 59,99 Euro zu Buche. Für diesen Preis könnt ihr nach der Umstellung auch in das kürzlich angekündigte dreistufige PS Plus-Programm einsteigen. Allerdings erhaltet ihr für dieses Geld nur das Mindestangebot, das dem bisherigen PlayStation Plus entspricht. Details zu den weiteren Stufen könnt ihr euch hier anschauen.

PlayStation Plus im Mai 2022

Eingeführt werden soll das neue PS Plus-Modell in den ersten Regionen ab Juni dieses Jahres. Zuvor erwartet euch ein weiterer PlayStation-Plus-Monat mit neuen „Gratis-Spielen“.

Zwar hat der April gerade erst begonnen, doch können die PS Plus-Termine für Mai 2022 bereits vorhergesagt werden. Denn die Spiele werden in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt.

Darauf aufbauend sollten die PS Plus-Spiele für Mai 2022 am 27. April 2022 angekündigt werden, wahrscheinglich zwischen 17 und 18 Uhr. Die Bereitstellung erfolgt voraussichtlich am 3. Mai 2022 kurz vor dem Mittag. Weitere Meldungen zu PS Plus halten wir in der verlinkten Themen-Übersicht parat.

