PlayStation Plus: Über 200 Entwickler und Publisher machen beim neuen Angebot mit

Das dreistufige PlayStation Plus-Modell, das in der vergangenen Woche von Sony angekündigt wurde, beinhaltet in den höheren Stufen einen Zugriff auf hunderte Spiele, die noch nicht einzeln enthüllt wurden.

Im offiziellen PlayStation-Podcast bestätigte Jim Ryan allerdings noch einmal, dass die Beteiligung der Publisher sehr groß ist, sodass davon ausgegangenen werden kann, dass euch eine breite Palette an Videospielen erwartet, die ihr ohne Zusatzkosten in Angriff nehmen könnt. Mit dabei seien nicht nur große Namen. Auch kleine Indie-Publisher befinden sich unter den insgesamt 200 Partnern, die mit an Bord sind.

„Wir haben große Publisher, wir haben kleine Indie-Publisher. Wir haben über 200 Partner, die mit uns zusammenarbeiten, um ihre Inhalte in PlayStation Plus einzubringen. Also wird das Angebot wirklich stark sein“, so Ryan.

Sony unterstreicht die Vorreiterrolle

Der überarbeitete PS Plus-Service wird ab Juni dieses Jahres drei verschiedene Abo-Stufen etablieren, die den Nutzern Zugang zu klassischen PlayStation-, PlayStation 2-, PlayStation 3- und PSP-Titeln gewähren und gleichzeitig die Services PS Plus und PS Now zusammenführen. Auch zu den Hintergründen äußerte sich das PlayStation-Oberhaupt.

„Seit der Einführung von PlayStation Plus im Jahr 2010 hat SIE eine Vorreiterrolle bei der Innovation von Abonnementdiensten für Spiele übernommen. Wir waren begeistert, dass wir der erste Mitgliedschaftsservice für Konsolen waren, der eine aktualisierte Spielebibliothek über PlayStation Plus enthielt. Und wir haben mit PlayStation Now auch den ersten Streaming-Service für Konsolenspiele eingeführt“, so Ryan.

Neuveröffentlichungen der PlayStation Studios sollen nicht direkt zum Launch in das PlayStation Plus-Angebot aufgenommen werden, wie Ryan in der vergangenen Woche bestätigte. So etwas würde den Spielen langfristig schaden, glaubt Sony. Allerdings kann spekuliert werden, dass hin und wieder ein neues Spiel von externen Studios beigesteuert wird, wie es schon im bisherigen PlayStation Plus-Modell häufig der Fall war.

Umfangreiche Listen wurden bislang nicht veröffentlicht. Aber zumindest steht fest, dass Spiele wie „Death Stranding“, „God of War“, „Marvel’s Spider-Man“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Mortal Kombat 11“ und „Returnal“ zum Launch des erweiterten Abodienstes mit dabei sein werden. Mehr zu PlayStation Plus halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

