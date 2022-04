The King of Fighters XV: Boss-Challenge-Modus und Omega Rugal stehen bereit

The King of Fighters XV:

Ab sofort dürfen sich alle Spieler und Spielerinnen von "The King of Fighters XV" auf kostenlose neue Inhalte freuen. Hierbei haben wir es mit dem Boss-Challenge-Modus sowie dem DLC-Charakter Omega Rugal zu tun.

"The King of Fighters XV" wurde mit neuen Inhalten versehen.

Wie bereits im Vorfeld der Veröffentlichung versprochen, wird der Fighting-Titel „The King of Fighters XV“ nach dem Release mit zusätzlichen Inhalten unterstützt.

Neben insgesamt vier kostenpflichtigen Download-Paketen mit jeweils drei zusätzlichen Charakteren wurden kürzlich auch kostenlose Inhalte angekündigt. Hierbei haben wir es mit dem Boss-Challenge-Modus auf der einen und dem bekannten Charakter Omega Rugal zu tun, die ab sofort zur Verfügung stehen und von allen Besitzern von „The King of Fighters XV“ ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden können.

Ein alter Bekannter feiert sein Comeback

Fans der Reihe dürften mit Omega Rugal bereits vertraut sein. Seinen Einstand feierte dieser mächtige Gegner in „The King of Fighters ’95“, wo er den Spielern und Spielerinnen als Bossgegner das Leben schwer machte. Seinen vorerst letzten Auftritt hatte Omega Rugal in „The King of Fighters 2002 UM“. Ein Großteil des damaligen Move-Sets von Omega Rugal wird in „The King of Fighters XV“ wieder mit von der Partie sein.

Im neuen Boss-Challenge-Modus habt ihr die Möglichkeit, euer Können unter Beweis zu stellen und gegen Omega Rugal anzutreten. Sollte es euch gelingen, den Obermotz in die Schranken zu weisen, warten exklusive Belohnungen wie ein exklusives Outfit, eine neue Arena und ein neues Stück für den Soundtrack.

„The King of Fighters XV“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

