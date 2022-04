Aliens Fireteam Elite: Season 3 „Lancer“ gestartet – Trailer & Details

Unter dem Namen "Lancer" wurde die mittlerweile dritte Season des kooperativen PvE-Shooters "Aliens Fireteam Elite" an den Start gebracht. Geboten werden einmal mehr verschiedene exklusive Inhalte und Belohnungen, die auf ihre Freischaltung warten.

Wie vor wenigen Tagen angekündigt, startete der kooperative PvE-Shooter „Aliens Fireteam Elite“ in dieser Woche auf allen Plattformen in die dritte Season.

Die neue Staffel trägt den Namen „Lancer“ und zeigt sich passend zum Start im offiziellen Launch-Trailer. Welche Inhalte im Zuge der dritten Season geboten werden, verrieten die verantwortlichen Entwickler der Cold Iron Studios bereits Anfang des Monats. Geboten wird beispielsweise ein neues Kit in Form des namensgebenden Lancers.

Ebenfalls mit von der Partie sind vier zusätzliche Waffen, 15 exklusive Perks, 14 neue kosmetische Extras und insgesamt elf neue Challenge-Karten, die euch und eure Mitspieler beziehungsweise Mitspielerinnen laut Entwicklerangaben vor knackige Herausforderungen stellen werden.

Die nächste Season startet im Sommer

Mit der dritten Season „Lancer“ ist es natürlich noch lange nicht getan. Stattdessen bereiten die Entwickler der Cold Iron Studios derzeit die Inhalte für die vierte Season vor, die im Laufe des Sommers an den Start gebracht wird. Zu den gebotenen Inhalten werden laut Herstellerangaben unter anderem ein neues Feature und ein brandneuer Spiel-Modus gehören, zu denen zu gegebener Zeit konkrete Details genannt werden sollen.

„Aliens Fireteam Elite“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und verfrachtet euch in das Universum der legendären „Aliens“-Filme. Ihr schließt euch in Gruppen mit anderen Spielern oder Spielerinnen zusammen und nehmt den Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung auf.

