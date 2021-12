Aliens Fireteam Elite: Season 2 Point Defense gestartet – Trailer und Details

In "Aliens: Fireteam Elite" wurde Season 2: Point Defense mit einem neuen Spielmodus gestartet. Ein Trailer verrät, was euch erwartet.

Cold Iron Studios und Focus Entertainment haben in „Aliens: Fireteam Elite“ die zweite Season gestartet. Sie steht auf Konsolen und PC zur Verfügung und zeigt sich weiter unten in einem Trailer.

Season 2 enthält kostenlose Gegenstände für alle Spieler, darunter einen neuen Modus namens Point Defense. Diese Alternative zum Horde-Modus soll die Spieler in einem neuen Verteidigungsspiel herausfordern, in dem das Fireteam drei verschiedene strategische Punkte durch mehrere Angriffswellen des Xenomorph-Schwarms schützen, reparieren und halten muss.

Die Spieler können temporäre Verbrauchsmaterialien kaufen, indem sie Punkte verwenden, die sie während des Spielverlaufs im neuen Modus verdienen. Ebenfalls ist es möglich, bis zu 20 neue Belohnungen freischalten, indem die Spieler den Modus auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen abschließen.

Season 2: Point Defense bietet die folgenden kostenlosen Inhalte:

Neuer Spielmodus: Point Defense

Neue Funktion: Lifetime-Statistiken

Neue Waffen, Aufsätze und Kosmetika, die dem Spiel als Point Defense-Belohnungen oder im In-Game-Shop hinzugefügt werden: 4 neue Waffen 13 neue Anbauteile Neue Kosmetika: 2 Kopf-Accessoires 3 Waffen-Farbvarianten 5 Decals 5 Emotes



Der zweite Endeavor-Pass-Inhalt ist ebenfalls ab heute erhältlich. Das Nostromo Salvage Pack enthält die folgenden Inhalte:

Zwei „Nostromo“-Outfits für jedes Klassen-Kit (insgesamt 12)

4 Kopf-Accessoires

8 Waffen-Farbvarianten

4 Decals

4 Emotes

1 Pack mit 3 Verbrauchsmaterialien

1 Credits-Paket 12K Anforderungs-Credits 750 Reputation Scrip

1 Packung mit 3 Challenge Cards

„Aliens Fireteam Elite“ kam am 24. August 2021 für PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt. Mehr zum Shooter halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

