Shadowrun Trilogy: Mit einem Trailer offiziell angekündigt

Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Hinweise verdichteten, dass an der „Shadowrun Trilogy“ für die Konsolen und den PC gearbeitet wird, wurde die Trilogie nun auch offiziell angekündigt.

Die „Shadowrun Trilogy“ umfasst die drei Titel “ Shadowrun Returns“, „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ und „Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition“, die sich spielerisch als taktische Rollenspiele mit einem rundenbasierten Kampfsystem verstehen. Euch verschlägt es in eine düstere Cyberpunk-Zukunft, in der die Menschen die Magie gerade neu entdeckt haben und sich diese zu Eigen machen möchten.

Wie es der Name der „Shadowrun“-Abenteuer bereits andeutet, basieren diese thematisch wie spielerisch auf der bekannten Tabletop-Vorlage, die vor mehr als 30 Jahren ihren Anfang nahm.

Darum geht es in den einzelnen Ablegern

In „Shadowrun Returns“ dreht sich alles um einen mysteriösen Killer, der von euch aufgespürt und aus dem Verkehr gezogen werden muss. Dafür reist ihr unter anderem in den Metroplex Seattle oder die tiefsten Slums. In „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ wiederum setzt ihr euch mit der großen Drachin Feuerschwinge auseinander. Nachdem Berichte die Runde machten, dass sie von einer Armee getötet wurde, verdichten sich in „Dragonfall“ die Hinweise, dass diese mächtige Gegnerin zurückkehrte.

Den Schlusspunkt setzt „Shadowrun: Hong Kong“. Hier führt euer Weg in die chinesische Metropole, in der ihr euch gegen einen Ring aus Verschwörungen, Konzerngier, Triaden und Bandenkriegen stellt. Gleichzeitig mischt die Polizei von Hong Kong mit und versucht, eure Pläne zu durchkreuzen.

Anbei der Trailer zur offiziellen Ankündigung der „Shadowrun Trilogy“, die ab dem 21. Juni 2022 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich sein wird.

