Shadowrun Trilogy: Hinweise auf PlayStation-Veröffentlichung aufgetaucht

Im vergangenen Jahr hatten Paradox Interactive und Harebrained Schemes bekanntgegeben, dass die die „Shadowrun Trilogy“ auf die Nintendo Switch bringen werden. Zu weiteren Plattformen haben sich die Verantwortlichen bisher nicht offiziell geäußert.

Cyberpunk-Abenteuer im Dreierpack

Allerdings haben Dataminer ein wenig in den Daten der PlayStation Network-Server herumgeforstet und sind auf einen Eintrag zur „Shadowrun Trilogy“ gestoßen. Daraufhin haben auch die Kollegen von Gematsu beim taiwanischen Rating Board Einträge für alle drei Spiele gefunden, die eine Veröffentlichung für PlayStation- und Xbox-Konsolen bestätigten. Eine offizielle Stellungnahme steht jedoch weiterhin aus.

In der Trilogie werden „Shadowrun Returns“, „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ und „Shadowrun: Hong Kong“ enthalten sein. Dabei handelt es sich um drei taktische Rollenspiele in einer dystopischen Cyberpunk-Zukunft, in der die Magie erneut erwacht ist und Fantasy-Kreaturen aufbegehren. Ursprünglich stammt die Marke aus den 90ern, in denen sie als Tabletop-Game ihren Anfang nahm.

Deshalb wird man sich in „Shadowrun Returns“ auf die Suche nach einem mysteriösen Killer begeben. Dafür reist man in den Metroplex Seattle und wird die tiefsten Slums ebenso wie die mächtigsten Megakonzerne untersuchen. In „Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut“ wird man sich wiederum mit der großen Drachin Feuerschwinge auseinandersetzen müssen, die ansgeblich noch am Leben ist, nachdem sie zwölf Jahre zuvor von der Bundeswehr getötet worden sein soll.

Mit dem dritten Spiel im Bunde wird man wiederum nach Hong Kong reisen und vor der Polizei fliehen. Dafür wird man auch ein Team aus Shadowrunnern zusammenstellen und sich mit Verschwörungen, Konzerngier, Triaden, sozialer Trennung und Bandenkriegen beschäftigen.

Die Nintendo Switch-Umsetzung der „Shadowrun Trilogy“ soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Sollte eine offizielle Ankündigung für die PlayStation-Konsolen folgen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Damit ihr euch schon einmal einen Eindruck verschaffen könnt, ist hier noch einmal der damalige Ankündigungstrailer:

