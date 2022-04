Two Point Campus: Zauberkurs sorgt für Hogwarts-Vibes

In "Two Point Campus" könnt ihr eure Studenten unter anderem in die Künste der Zauberei einweisen. Wie das genau aussieht, zeigt der heute veröffentlichte Trailer.

Habt ihr Lust, eure eigene Universität zu erschaffen? In „Two Point Campus“ werdet ihr dazu die Gelegenheit haben. Jetzt hat Two Point Studios einen neuen Trailer hochgeladen, der besonders für Harry Potter-Fans interessant ist: Hier wird der Zauberei-Kurs vorgestellt. Die Studenten lernen im Kurs, Zaubersprüche zu erlernen und Tränke herzustellen. Zudem treten sie in Duellen gegeneinander an.

Viele Kurse verfügbar

Dabei handelt es sich um einen von vielen Kursen, an denen die Studierenden teilnehmen können. Erwähnt haben die Verantwortlichen bislang die Gastronomie und die Ritterschule. Weitere Kurse werden wohl in absehbarer Zeit enthüllt.

Der Spieler wird jedenfalls mit kreativen Tools ausgestattet, mit denen er nach seinen Wünschen eine Hochschule aufbauen kann. Weil das akademische Jahr in der Sommerpause startet, habt ihr für die Erschaffung ausreichend Zeit. Unter anderem müsst ihr Bibiliotheken einrichten und hilfreiche Mitarbeiter finden.

Ansonsten solltet ihr euch mit euren Studenten beschäftigen und über ihre Wünsche Bescheid wissen. Ihr könnt Clubs, Lerngesellschaften und Konzerte auf die Beine stellen, um ihnen ausreichend Beschäftigungsmöglichkeiten anzubieten.

Eigentlich war der Release von „Two Point Campus“ für nächsten Monat geplant. Doch wegen einer kürzlichen Verschiebung kommt das Simulationsspiel erst am 9. August auf den Markt.

