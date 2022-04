PayDay 3: AMA-Statement zum Stand der Entwicklung

"Payday 3" wurde im vergangenen Jahr angekündigt und soll euch auf den Schauplatz New York versetzen. Während tiefergreifende Angaben weiterhin ausstehen, versicherte der Entwickler Starbreeze noch einmal, dass der Shooter im vollen Produktionsmodus sei.

Seit der formellen Ankündigung von „PayDay 3“ haben wir vom Shooter nicht mehr viel gehört, was aufgrund des geplanten Launch-Zeitraums kaum überraschen sollte. Doch bleibt es bei der Veröffentlichung im kommenden Jahr, die vor etlichen Monaten in Aussicht gestellt wurde?

Offenbar läuft alles wie geplant: In einem Reddit-AMA, das von den Entwicklern veranstaltet wurde, legte eine Starbreeze-Community-Managerin zunächst die Grundregeln für die Fragerunde fest. Dabei bestätigte sie zugleich, dass „Payday 3“ in der Vollproduktion sei. Viel mehr könne sie zum Thema allerdings nicht verraten.

„Payday 3 ist jetzt in voller Produktion, aber wir können noch nicht viel darüber sagen“, so ihre Worte. „Ihr könnt uns aber gerne alles fragen, wir werden so gut es geht antworten!“

Es bleibt bei 2023

Die Teilnehmer hinterfragten im AMA-Verlauf den Veröffentlichungszeitraum, der noch einmal bestätigt wurde. So könnt ihr irgendwann 2023 mit der Veröffentlichung des Shooters rechnen.

Der AMA-Runde lässt sich ebenfalls entnehmen, dass Starbreeze für die Entwicklung von „Payday 3“ derzeit die Optionen zwischen der Unreal Engine 4 und der Unreal Engine 5 abwägt. „Unsere technische Abteilung prüft die Machbarkeit beider Optionen. Wir werden sehen, wo wir landen, sobald sie ihre Untersuchung abgeschlossen haben“, heißt es dazu.

Letzte Details zu „PayDay 3“ wurden im vergangenen Oktober geteilt. Damals hieß es unter anderem, dass das Spiel eine lebendige und enorme Repräsentation der Metropole New York bieten soll, wobei die Medien die Gang und ihre Taten im Blick haben. In diesem Sinne wird jeder von euren Machenschaften erfahren.

Veröffentlicht werden soll „PayDay 3“ über Prime Matter. Es ist ein neues Label, das im vergangenen Jahr von Koch Media gegründet wurde und auch Spiele wie „King’s Bounty 2“ unter Vertrag hat.

