Gravity Goal: Arbeitet 2K Games an einem Konkurrenten zu Rocket League?

Aktuellen Berichten zufolge soll 2K Games an einem direkten Konkurrenten zum beliebten Multiplayer-Titel "Rocket League" arbeiten. Entsprechen die Gerüchte den Tatsachen, dann trägt das Projekt den Namen "Gravity Goal" und versetzt euch an das Steuer von Motorrädern, die an den Filmklassiker "Tron" erinnern.

Zu den beliebtesten Multiplayer-Titeln der vergangenen Jahre gehörte „Rocket League“ aus dem Hause Psyonix, das mit seinem Erfolg verschiedene Nachahmer auf den Plan rief.

Nachdem es bisher allerdings keinem Entwickler beziehungsweise Publisher gelang, sich zu einer ernsthaften Konkurrenz zu „Rocket League“ zu entwickeln, wird aktuell berichtet, dass 2K Games derzeit an einem Konkurrenten zu Psyonix‘ Multiplayer-Hit arbeitet. Sollten die Angaben von Exputer den Tatsachen entsprechen, dann wird der Titel den Namen „Gravity Goal“ tragen und in Form eines Free2Play-Titels veröffentlicht.

Versorgt werden sollen der PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S, während die Konsolen der alten Generation den unbestätigten Berichten zufolge außen vor bleiben.

Punktejagd auf Tron-ähnlichen Motorrädern?

Weiter wird berichtet, dass ihr in „Gravity Goal“ am Steuer von Motorrädern Platz nehmt, die schnell an Disneys Science-Fiction-Klassiker „Tron“ erinnern. Die Matches können in den Formaten „1 vs. 1“, „2 vs. 2“ oder „3 vs. 3“ bestritten werden und stellen die Teams vor die Aufgabe, mehr Tore zu erzielen als ihre Konkurrenten. Um die Gegner einzubremsen, greifen die Spieler und Spielerinnen in „Gravity Goal“ auf Projektile, Discs und ähnliches zurück, mit denen es möglich ist, das Gefährt der Widersacher kurzzeitig zu verlangsamen.

Optisch setzt „Gravity Goal“ laut Exputer auf einen farbenfrohen Science-Fiction-Stil mit hellen Neonleuchten und mehr. Wann der potenzielle „Rocket League“-Konkurrent erscheinen soll, geht aus den Berichten zwar nicht hervor, allerdings berichtet Exputer weiter, dass der Multiplayer-Titel Ende 2021 im Rahmen eines internen und geschlossenen Alpha-Tests getestet wurde. Dies könnte darauf hindeuten, dass Entwicklung von „Gravity Goal“ bereits weit genug fortgeschritten ist, um eine Ankündigung in den kommenden Monaten realistisch erscheinen zu lassen.

Welches Entwicklerstudio für das Multiplayer-Projekt verantwortlich ist, ist unklar. Erschwerend kommt hinzu, dass eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung von 2K Games noch aussteht.

