Glitch-Jäger – Magnetisches Chaos: Coop-Shooter für Hardcore-Gamer und Casuals vorgestellt

Mit "Glitch-Jäger Magnetisches Chaos" kündigten die Verantwortlichen von Skybound Games einen neuen Coop-Shooter für die PlayStation 4 an. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, richtet sich der Titel sowohl an Hardcore-Spieler als auch das Casual-Publikum.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Skybound Games gaben die Entwickler von Toylogic die laufenden Arbeiten an „Glitch-Jäger Magnetisches Chaos“ bekannt.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit einem kooperativen Third-Person-Shooter zu tun, der sowohl mit seiner farbenfrohen Aufmachung als auch seinem Humor punkten soll. „Glitch-Jäger Magnetisches Chaos“ versetzt die Spieler und Spielerinnen in eine ferne Zukunft, in der die KI-Wesen, die das weltweite Datennetz bevölkern, von mysteriösen Viren angegriffen werden. Nun liegt es an einem Trupp von Glitch-Jägern, die Viren daran zu hindern, jedes KI-Wesen in der virtuellen Welt zu infizieren.

In abwechslungsreichen Arealen, die von brodelnden Vulkanen bis hin zu farbenfrohen Metropolen reichen, nehmen Gruppen, bestehend aus bis zu vier Mitgliedern, den Kampf gegen die Viren auf. Sollte einmal kein Mitspieler zur Hand sein, können die Plätze im eigenen Team zudem mit KI-Bots aufgefüllt werden.

Power-Ups, freischaltbare Waffen und mehr

Um den Kampf gegen die Viren erfolgreich bestreiten zu können, greifen die Spieler und Spielerinnen in „Glitch-Jäger Magnetisches Chaos“ auf eine Vielzahl freischaltbarer Waffen und Power-Ups zurück. Darunter die Freeze-Gun, die Gegner verlangsamt. Des Weiteren wird es laut Entwicklerangaben möglich sein, sein Vehikel zu einem riesigen Roboter zu kombinieren. Weiter heißt es von offizieller Seite, dass bei den Arbeiten an „Glitch-Jäger Magnetisches Chaos“ darauf geachtet wurde, dass sich der Coop-Shooter sowohl an Casuals beziehungsweise Anfänger als auch erfahrene Spieler richtet.

„Toylogic hat einen unglaublichen Erfahrungsschatz in der Videospielindustrie und hat in den letzten 15 Jahren zahlreiche AAA-Titel mitentwickelt“, kommentierte Ian Howe, Co-CEO von Skybound Games, die Ankündigung. „Wir haben jetzt das Vergnügen mit ihnen an einer ihrer bis dato aufregendste Veröffentlichungen zu arbeiten: Einem unglaublich originellem Coop-Shooter, der die Herzen von Spielern aller Altersklassen höher schlagen lassen wird.“

„Glitch-Jäger Magnetisches Chaos“ erscheint zu einem bisher nicht näher genannten Termin für die PS4.

